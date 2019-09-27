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    ЦСКА всухую обыграл «Торпедо»

    КХЛ ЦСКА Торпедо
    Московский ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл нижегородское «Торпедо».

    Игроки ЦСКА
    Игроки ЦСКА

    Гости одержали победу со счетом 3:0.

    Дублем у победителей отметился Антон Слепышев, который в том числе забросил в пустые ворота. Еще одна шайба на счету Ивана Телегина.

    ЦСКА набрал 19 очков и возглавил таблицу Западной конференции. У «Торпедо» — 14 очков и четвертая позиция на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
    Шайбы: Телегин — 1 (Карнаухов), 23:20 — 0:1. Слепышев — 3 (бол., Блажиевский, Окулов), 36:06 — 0:2. Слепышев — 4 (п.в., Телегин), 59:01 — 0:3Вратари: Линдбек (58:16 — 59:01) — ЮханссонШтраф: 6-8Броски: 32 (13+11+8) — 25 (10+9+6)
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