ЦСКА всухую обыграл «Торпедо»

Московскийв рамках регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл нижегородское

Гости одержали победу со счетом 3:0.

Дублем у победителей отметился Антон Слепышев, который в том числе забросил в пустые ворота. Еще одна шайба на счету Ивана Телегина.

ЦСКА набрал 19 очков и возглавил таблицу Западной конференции. У «Торпедо» — 14 очков и четвертая позиция на Западе.