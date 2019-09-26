«Северсталь» по буллитам обыграла минское «Динамо»

Череповецкаяв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла минское— 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0).

По два (1+1) очка в этом матче набрали нападающие гостей Дрю Шор и Шейн Принс.

За победителей отличились Андрей Алексеев и Юрий Трубачёв. Решающий буллит реализовал Ансель Галимов.

«Северсталь» одержала третью победу в сезоне и набрала 9 очков. У минчан осталось также 9 баллов.