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    «Северсталь» по буллитам обыграла минское «Динамо»

    КХЛ Северсталь Динамо Минск
    Череповецкая «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла минское «Динамо» — 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0).

    «Северсталь»
    «Северсталь»

    По два (1+1) очка в этом матче набрали нападающие гостей Дрю Шор и Шейн Принс.

    За победителей отличились Андрей Алексеев и Юрий Трубачёв. Решающий буллит реализовал Ансель Галимов.

    «Северсталь» одержала третью победу в сезоне и набрала 9 очков. У минчан осталось также 9 баллов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Принс — 3 (Шор, Пулккинен), 28:02 — 0:1. Алексеев — 2 (Хабаров, Яковлев), 33:28 — 1:1. Шор — 1 (Принс), 35:58 — 1:2. Трубачев — 2 (бол., Кудако, Вовченко), 38:07 — 2:2Победный буллит: ГалимовВратари: Подъяпольский — ЭнротБроски: 28 (9+6+9+4) — 25 (10+9+3+3)Штраф: 6 — 10
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