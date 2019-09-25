«Магнитка» потерпела седьмое поражение, уступив «Барысу»

В составе победителей отличились Джесси Блэкер, Никита Михайлис и Роман Старченко.
Единственную шайбу гостей забросил Павел Дорофеев.
«Барыс» с 12 очками поднялся на 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» (5) — 11-й. У команды из Магнитогорска 7 поражений в 8 последних матчах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Блэкер — 1 (Шевченко), 3:06 — 0:1. Дорофеев — 2 (Постма), 22:17 — 1:1. Михайлис — 3 (бол., Дитц, Старченко), 50:32 — 1:2. Старченко — 3 (Паскуале), 51:33 — 1:3Вратари: Кошечкин — ПаскуалеБроски: 38 (13+12+13) — 33 (8+9+16)Штраф: 29 — 10