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    «Магнитка» потерпела седьмое поражение, уступив «Барысу»

    КХЛ Металлург Мг Барыс
    Магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл казахстанскому «Барысу» — 1:3.

    «Магнитка»
    «Магнитка»

    В составе победителей отличились Джесси Блэкер, Никита Михайлис и Роман Старченко.

    Единственную шайбу гостей забросил Павел Дорофеев.

    «Барыс» с 12 очками поднялся на 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» (5) — 11-й. У команды из Магнитогорска 7 поражений в 8 последних матчах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
    Голы: Блэкер — 1 (Шевченко), 3:06 — 0:1. Дорофеев — 2 (Постма), 22:17 — 1:1. Михайлис — 3 (бол., Дитц, Старченко), 50:32 — 1:2. Старченко — 3 (Паскуале), 51:33 — 1:3Вратари: Кошечкин — ПаскуалеБроски: 38 (13+12+13) — 33 (8+9+16)Штраф: 29 — 10
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