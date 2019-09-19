«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» в Уфе

Уфимскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил омскомусо счетом 2:5.

Победная шайба на счету защитника омичей Вячеслава Войнова, который также записал в свой актив результативную передачу.

Также за гостей отличились Павел Дедунов, Сергей Шумаков, Евгений Грачёв и Свен Андригетто.

За уфимцев шайбы забросили Владислав Картаев и Захар Арзамасцев. 17-летний форвард «Салавата» Родион Амиров набрал первое очко в КХЛ.

«Авангард» набрал 11 очков и возглавил дивизион Чернышева, обойдя именно «Салават». У уфимцев осталось 9 баллов.