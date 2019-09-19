ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анхель Ди МарияПрекрасный вечер для Парижа. ПСЖ разгромил «Реал» без Неймара и Мбаппе
  • 20:55
    • Нисимура сыграет в атаке ЦСКА против «Лудогорца»
  • 20:40
    • «Краснодар» уступает «Базелю» после первого тайма
  • 19:59
    • «Салават Юлаев» уступил «Авангарду» в Уфе
  • 19:45
    • «Автомобилист» в овертайме победил «Куньлунь»
  • 18:38
    • Бербатов: Я завершаю свою профессиональную карьеру
    Все новости спорта

    «Салават Юлаев» уступил «Авангарду» в Уфе

    КХЛ Авангард Салават Юлаев
    Уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил омскому «Авангарду» со счетом 2:5.

    «Авангард»
    «Авангард»

    Победная шайба на счету защитника омичей Вячеслава Войнова, который также записал в свой актив результативную передачу.

    Также за гостей отличились Павел Дедунов, Сергей Шумаков, Евгений Грачёв и Свен Андригетто.

    За уфимцев шайбы забросили Владислав Картаев и Захар Арзамасцев. 17-летний форвард «Салавата» Родион Амиров набрал первое очко в КХЛ.

    «Авангард» набрал 11 очков и возглавил дивизион Чернышева, обойдя именно «Салават». У уфимцев осталось 9 баллов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
    Голы: Дедунов — 2 (Кошелев), 10:01 — 0:1. Шумаков — 2 (бол., Войнов), 17:59 — 0:2. Картаев — 1 (Коледов, Сергеев), 18:59 — 1:2. Арзамасцев — 1 (Амиров, Сошников), 22:33 — 2:2. Войнов — 2 (бол., Бек), 27:51 — 2:3. Грачев — 2 (Покка, Шумаков), 51:03 — 2:4. Андригетто — 2 (п.в., Кошелев), 59:41 — 2:5Вратари: Метсола (56:01 — 56:34, 57:07 — 59:41) — СудницинБроски: 38 (11+14+13) — 40 (15+11+14)Штраф: 14 — 12
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Витязь»
  • 1.67
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Закончится ли для ЦСКА выезд в Болгарию разочарованием?
  • «Лудогорец» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Начнет ли «МЮ» с победы сезон в Лиге Европы?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Как долго «оружейники» смогут отстреливаться от «волков»?
  • «Вулверхэмптон» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Абрахам (справа) не справился с опытной обороной «Валенсии» Футбол «Челси» слишком молод для Лиги чемпионовРеакция прессы на матч «Челси» — «Валенсия» Вчера в 17:120
  • 17:13
    • Блинкова пробилась в полуфинал турнира в Гуанчжоу
  • 15:08
    • Кокорин прошел медосмотр в «Зените»
  • 19:05
    • Экс-наставник «Ньюкасла» отстранен от футбола за проявление расизма
    Салах забить не сумел Футбол «Ливерпуль» не остановится. Неудача в Неаполе — хороший знакМерсисайдцы стартовали в новом розыгрыше Лиги чемпионов с поражения от «Наполи» Вчера в 15:030
  • Экспресс дня

  • Будет ли первый тур ЛЕ удачным для «Краснодара» и ЦСКА?
  • 3.29
    •
  • 20:35
    • Левандовски: Мы полностью контролировали ход матча с «Црвеной Звездой»
  • 20:12
    • Хачанов завершил борьбу на турнире St. Petersburg Open
  • 19:37
    • «Магнитка» впервые победила после возвращения Воробьева
    «Зенит» — «Лион» Футбол Хороший результат при не самой яркой игре. «Зенит» вернулся в Лигу чемпионовРеакция спортивных СМИ на выездную ничью «Зенита» в Лионе Вчера в 02:070
  • 17:03
    • Лукаку едва не подрался с Брозовичем после ничьей в матче против «Славии» — СМИ
  • 16:49
    • Тараканова выиграла короткую программу на юниорском Гран-при в Польше
  • 16:34
    • Кубица покинет «Уильямс» после окончания сезона
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие