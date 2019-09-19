«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» в Уфе

Победная шайба на счету защитника омичей Вячеслава Войнова, который также записал в свой актив результативную передачу.
Также за гостей отличились Павел Дедунов, Сергей Шумаков, Евгений Грачёв и Свен Андригетто.
За уфимцев шайбы забросили Владислав Картаев и Захар Арзамасцев. 17-летний форвард «Салавата» Родион Амиров набрал первое очко в КХЛ.
«Авангард» набрал 11 очков и возглавил дивизион Чернышева, обойдя именно «Салават». У уфимцев осталось 9 баллов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Голы: Дедунов — 2 (Кошелев), 10:01 — 0:1. Шумаков — 2 (бол., Войнов), 17:59 — 0:2. Картаев — 1 (Коледов, Сергеев), 18:59 — 1:2. Арзамасцев — 1 (Амиров, Сошников), 22:33 — 2:2. Войнов — 2 (бол., Бек), 27:51 — 2:3. Грачев — 2 (Покка, Шумаков), 51:03 — 2:4. Андригетто — 2 (п.в., Кошелев), 59:41 — 2:5Вратари: Метсола (56:01 — 56:34, 57:07 — 59:41) — СудницинБроски: 38 (11+14+13) — 40 (15+11+14)Штраф: 14 — 12