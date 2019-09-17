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    «Автомобилист» в овертайме дожал «Авангард»

    КХЛ Авангард Автомобилист
    Екатеринбургский «Автомобилист» одержал домашнюю победу над омским «Авангардом» (3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
    «Автомобилист»

    В составе хозяев отличились нападающие Дэн Секстон, Брукс Мэйсек и Питер Холланд.

    Шайбы за омичей забросили Семен Кошелев и Вячеслав Войнов.

    После этой игры «Автомобилист» набрал 14 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард», имея в активе девять очков занимает четвертое место на «Востоке».

    В следующем матче «Автомобилист» в гостях сыграет против «Куньлуня», а «Авангард» на выезде сыграет в против «Салавата Юлаева».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Мэйсек — 4 (мен.), 7:22 — 1:0. Кошелев — 1 (Мартынов, Пивцакин), 11:19 — 1:1. Секстон — 2 (бол., Коварж), 38:10 — 2:1. Войнов — 1 (Семенов), 42:36 — 2:2. Холланд — 2 (бол., Бодров), 62:16 — 3:2Вратари: Коварж — СудницинБроски: 32 (9+7+12+4) — 44 (19+11+14+0)Штраф: 2 — 6
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