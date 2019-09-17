«Автомобилист» в овертайме дожал «Авангард»

«Автомобилист»
globallookpress.com
В составе хозяев отличились нападающие Дэн Секстон, Брукс Мэйсек и Питер Холланд.
Шайбы за омичей забросили Семен Кошелев и Вячеслав Войнов.
После этой игры «Автомобилист» набрал 14 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард», имея в активе девять очков занимает четвертое место на «Востоке».
В следующем матче «Автомобилист» в гостях сыграет против «Куньлуня», а «Авангард» на выезде сыграет в против «Салавата Юлаева».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Мэйсек — 4 (мен.), 7:22 — 1:0. Кошелев — 1 (Мартынов, Пивцакин), 11:19 — 1:1. Секстон — 2 (бол., Коварж), 38:10 — 2:1. Войнов — 1 (Семенов), 42:36 — 2:2. Холланд — 2 (бол., Бодров), 62:16 — 3:2Вратари: Коварж — СудницинБроски: 32 (9+7+12+4) — 44 (19+11+14+0)Штраф: 2 — 6