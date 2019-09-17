«Автомобилист» в овертайме дожал «Авангард»

Екатеринбургскийодержал домашнюю победу над омским(3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились нападающие Дэн Секстон, Брукс Мэйсек и Питер Холланд.

Шайбы за омичей забросили Семен Кошелев и Вячеслав Войнов.

После этой игры «Автомобилист» набрал 14 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард», имея в активе девять очков занимает четвертое место на «Востоке».

В следующем матче «Автомобилист» в гостях сыграет против «Куньлуня», а «Авангард» на выезде сыграет в против «Салавата Юлаева».