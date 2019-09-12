«Спартак» обыграл рижское «Динамо»

Московскийодержал домашнюю победу над рижским(5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Андрей Кутейкин, Илья Талалуев, Каспарс Даушавиньш, Мартиньш Карсумс и Робин Ганзл.

Единственную шайбу рижан забросил Нериюс Алишаускас.

«Спартак» набрал семь очков и занимает второе место на Западе. У «Динамо» четыре очка и десятое место.