«Сибирь» одержала волевую победу над минским «Динамо»

«Динамо» Минск
«Динамо»
Дублем в составе победителей отметился Микаэль Руохомаа, победная шайба на счету Егора Миловзорова.
За минчан отличились Шейн Принс и Марк-Андре Граньяни.
«Сибирь» одержала третью победу в трех матчах, «зубры» потерпели четвертое поражение на старте сезона.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:3 (1:1, 0:1, 2:1)
Голы: Принс — 1 (Паре, А. Костицын), 4:34 — 1:0. Руохомаа — 2 (бол., Йокипакка), 16:31 — 1:1. Руохомаа — 3 (Пуустинен, Морозов), 30:56 — 1:2. Миловзоров — 4 (бол., Казаков, Логинов), 48:48 — 1:3. Граньяни — 2 (Шор), 59:16 — 2:3Вратари: Осипков (57:49 — 59:16, 59:21) — СятериБроски: 28 (7+10+11) — 16 (2+3+11)Штраф: 33 — 10