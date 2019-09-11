Малкин хочет продлить контракт с «Питтсбургом» на три года

Российский форвардзаинтересован в том, чтобы продлить контракт с

В 2013 году Малкин подписал новый восьмилетний контракт с «пингвинами» на сумму 76 миллионов долларов.

«Ближайшие три года будут важнейшими. Я хочу играть на 100% и подписать контракт с "Питтсбургом" еще на три года», — сказал цитирует игрока официальный сайт НХЛ

Малкин был выбран «Питтсбургом» под вторым номером на драфте-2004 и выступает за «пингвинов» с 2006 года.

В 852 матчах регулярных чемпионатов он набрал 1002 очка (391 гол + 611 результативных передач), а в 162 играх плей-офф записал на свой счет 168 баллов (63+105).

Россиянин трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. 0