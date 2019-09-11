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    Малкин хочет продлить контракт с «Питтсбургом» на три года

    Питтсбург Пингвинз НХЛ
    Российский форвард Евгений Малкин заинтересован в том, чтобы продлить контракт с «Питтсбургом».

    Евгений Малкин
    Евгений Малкин

    В 2013 году Малкин подписал новый восьмилетний контракт с «пингвинами» на сумму 76 миллионов долларов.

    «Ближайшие три года будут важнейшими. Я хочу играть на 100% и подписать контракт с "Питтсбургом" еще на три года», — сказал цитирует игрока официальный сайт НХЛ

    Малкин был выбран «Питтсбургом» под вторым номером на драфте-2004 и выступает за «пингвинов» с 2006 года.

    В 852 матчах регулярных чемпионатов он набрал 1002 очка (391 гол + 611 результативных передач), а в 162 играх плей-офф записал на свой счет 168 баллов (63+105).

    Россиянин трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. 0

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