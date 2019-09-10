«Спартак» в овертайме проиграл «Авангарду»

Омскийв овертайме обыграл московский(3:2 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Свен Андригетто, Евгений Грачев и Тэйлор Бек.

За «Спартак» забили Денис Кокарев и Евгений Кулик.

«Авангард» набрал 8 очков и догнал по этому показателю лидера Восточной конференции, «Автомобилист». «Спартак» с 5 очками расположился на 5-й строчке на Западе.

Коллектив Олега Знарка потерпел третье поражение подряд и четвертое в пяти матчах КХЛ.

В своем следующем матче «Спартак» 12 сентября дома сыграет с динамовцами из Риги. «Авангард» 15 сентября в гостях встретится с «Торпедо».