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    «Спартак» в овертайме проиграл «Авангарду»

    КХЛ Авангард Спартак
    Омский «Авангард» в овертайме обыграл московский «Спартак» (3:2 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
    «Авангард»

    В составе победителей отличились Свен Андригетто, Евгений Грачев и Тэйлор Бек.

    За «Спартак» забили Денис Кокарев и Евгений Кулик.

    «Авангард» набрал 8 очков и догнал по этому показателю лидера Восточной конференции, «Автомобилист». «Спартак» с 5 очками расположился на 5-й строчке на Западе.

    Коллектив Олега Знарка потерпел третье поражение подряд и четвертое в пяти матчах КХЛ.

    В своем следующем матче «Спартак» 12 сентября дома сыграет с динамовцами из Риги. «Авангард» 15 сентября в гостях встретится с «Торпедо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Андригетто — 1 (Широков), 24:52 — 0:1. Грачев — 1 (Щербак, Кошелев), 25:12 — 0:2. Кокарев — 1, 38:51 — 1:2. Кулик — 1 (Талалуев), 52:00 — 2:2. Бек — 2, 60:28 — 2:3Вратари: Хомченко — БобковБроски: 30 (11+11+8+0) — 28 (11+7+9+1)Штраф: 6 — 8
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