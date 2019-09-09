Воробьев: Так много с «Автомобилистом» удаляться нельзя

Главный тренер «Металлурга»прокомментировал результат матча с(2:3 Б).

Для специалиста этот матч стал первым после возвращения в команду из Магнитогорска.

«Соперника с победой. Очко мы все-таки сегодня заработали. Но так много с "Автомобилистом" удаляться нельзя, над этим надо работать.

Много работы предстоит, чтобы сделать из "Металлурга" то, что мы хотим сделать. Довольно много вещей, которые надо нам подправить и изменить.

Физика судя по всему не самая оптимальная: не самые мы подвижные. Впрочем, это хорошо, когда есть над чем работать. Будем работать», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. 0