«Автомобилист» по буллитам одолел «Магнитку» в первом матче Воробьева

Екатеринбургскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил магнитогорскийв серии буллитов — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В составе победителей отличились Артем Гареев (4:18) и Алексей Василевский (34:46). Победный буллит на счету Найджела Доуса.

За гостей шайбы забросили Деннис Расмуссен (0:36) и Денис Паршин (21:15).

Напомним, что 6 сентября «Магнитку» возглавил Илья Воробьев, который сменил на этом посту Йозефа Яндача.