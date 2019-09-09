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    «Автомобилист» по буллитам одолел «Магнитку» в первом матче Воробьева

    КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    Екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил магнитогорский «Металлург» в серии буллитов — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

    «Автомобилист»
    «Автомобилист»

    В составе победителей отличились Артем Гареев (4:18) и Алексей Василевский (34:46). Победный буллит на счету Найджела Доуса.

    За гостей шайбы забросили Деннис Расмуссен (0:36) и Денис Паршин (21:15).

    Напомним, что 6 сентября «Магнитку» возглавил Илья Воробьев, который сменил на этом посту Йозефа Яндача.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Расмуссен — 1 (Постма, Мозякин), 0:36 — 0:1. Гареев — 1 (Обидин, Трямкин), 4:18 — 1:1. Паршин — 1 (Кулемин, Яковлев), 21:15 — 1:2. Василевский — 2 (бол., Доус, Мэйсек), 34:46 — 2:2Победный буллит: ДоусВратари: Коварж — КошечкинБроски: 27 (6+6+13+2) — 30 (9+10+9+2)Штраф: 2 — 12
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