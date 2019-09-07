«Салават Юлаев» нанес «Сибири» первое поражение в сезоне

нанес поражениев выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу гостей.

Дубль в составе победителей оформил Никита Сошников (12 и 32 минуты). Еще один точный бросок нанес Теэму Хартикайнен (40).

У хозяев, проигравших первый матч в сезоне, отличился Юусо Пуустинен (38).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) Голы: Сошников — 2 (Кугрышев), 11:39 — 0:1. Сошников — 3 (Маннинен, Ларсен), 31:22 — 0:2. Пуустинен — 2 (бол.), 37:19 — 1:2. Хартикайнен — 2 (бол., Умарк, Ларсен), 39:14 — 1:3Вратари: Сятери (56:51) — МетсолаШтраф: 2 — 10Броски: 33 (12+11+10) — 23 (9+9+5)

В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает второе место (5 очков), а «Сибирь» — третье (4 очка). 0