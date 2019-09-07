«Амур» проиграл «Трактору» в овертайме

Челябинскийобыграл хабаровскийв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей.

В основное время гол в составе челябинцев на свой счет записал Антон Глинкин, реализовавший большинство. У хозяев отметился Данил Файзуллин. Победу «Трактору» в овертайме принес точный бросок Алексея Кручинина.

«Трактор» одержал первую победу в новом сезоне, «Амур» проиграл третий матч подряд.

Следующим соперником челябинской команды станет «Адмирал», хабаровчане дома сыграют с «Барысом».