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    «Амур» проиграл «Трактору» в овертайме

    КХЛ Амур Трактор
    Челябинский «Трактор» обыграл хабаровский «Амур» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В основное время гол в составе челябинцев на свой счет записал Антон Глинкин, реализовавший большинство. У хозяев отметился Данил Файзуллин. Победу «Трактору» в овертайме принес точный бросок Алексея Кручинина.

    «Трактор» одержал первую победу в новом сезоне, «Амур» проиграл третий матч подряд.

    Следующим соперником челябинской команды станет «Адмирал», хабаровчане дома сыграют с «Барысом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Глинкин — 1 (бол., Калинин, Карпухин), 38:01 — 0:1. Файзуллин — 1 (Г. Зогорна, Т. Зогорна), 46:01 — 1:1. Кручинин — 1 (Анд. Попов, Карпухин), 61:34 — 1:2Вратари: Лангхамер — ФедотовШтраф: 6-4Броски: 27 (11+2+13+1) — 28 (11+10+5+2)
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