«Амур» проиграл «Трактору» в овертайме

Фрагмент матча
ХК «Амур»
В основное время гол в составе челябинцев на свой счет записал Антон Глинкин, реализовавший большинство. У хозяев отметился Данил Файзуллин. Победу «Трактору» в овертайме принес точный бросок Алексея Кручинина.
«Трактор» одержал первую победу в новом сезоне, «Амур» проиграл третий матч подряд.
Следующим соперником челябинской команды станет «Адмирал», хабаровчане дома сыграют с «Барысом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Глинкин — 1 (бол., Калинин, Карпухин), 38:01 — 0:1. Файзуллин — 1 (Г. Зогорна, Т. Зогорна), 46:01 — 1:1. Кручинин — 1 (Анд. Попов, Карпухин), 61:34 — 1:2Вратари: Лангхамер — ФедотовШтраф: 6-4Броски: 27 (11+2+13+1) — 28 (11+10+5+2)