КХЛ. «Автомобилист» обыграл СКА, «Магнитка» уступила «Витязю», победы ЦСКА и московского «Динамо»

Фрибет для всех

6 сентября прошли очередные поединки регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги

«Автомобилист» — СКА — 5:2

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» на своей площадке принимал СКА.

Хозяева льда нанесли питерским «армейцам» первое поражение в сезоне — 5:2.

На 27-й минуте Бруск Мацек в меньшинстве вывел «Автомобилист» вперед. Евгений Кетов также в меньшинстве счет сравнял, но уже через 11 секунд Евгений Мозер в большинстве вывел хозяев вперед.

В конце второго периода Андрей Обидин забросил еще одну шайбу «Автомобилиста». Артем Зуб одну шайбу для СКА отыграл, но на большее гостей не хватило. Хозяева же отличились еще дважды — усилиями Андрея Василевского и Мацека, который оформил дубль, забросив в пустые ворота.

Для СКА это поражение стало первым в трех играх на старте сезона. «Автомобилист» выиграл в третий раз подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:2 (0:0, 3:1, 2:1) Голы: Мэйсек — 2 (мен., Гуркин), 26:44 — 1:0. Кетов — 1 (мен., Рукавишников, Земченок), 34:11 — 1:1. Мозер — 1 (бол., Хрипунов), 34:22 — 2:1. Обидин — 1 (Гареев), 37:46 — 3:1. Зуб — 1 (Дыбленко), 47:42 — 3:2. Василевский — 1 (бол., Доус, Обидин), 54:27 — 4:2. Мэйсек — 3 (п.в., Трямкин), 59:29 — 5:2Вратари: Коварж — Кочетков (58:03 — 59:29)Штраф: 8 — 10Броски: 38 (14+18+6) — 31 (8+14+9)

«Металлург» Мг — «Витязь» — 0:2

В Магнитогорске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Металлургом» и «Витязем».

Гости одержали победу со счетом 2:0.

У победителей шайбы на счету Святослава Гребенщикова и Александра Семина, которые отличились в первом и третьем периодах соответственно.

«Магнитка» потерпела второе поражение в трех матчах, а «Витязь» одержал вторую победу.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Витязь» (Подольск) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Голы: Гребенщиков — 2 (Няттинен, Йормакка), 8:38 — 0:1. Семин — 3 (п.в.), 57:57 — 0:2Вратари: Кошечкин (57:52 — 57:30, 58:15) — СамоновШтраф: 41 — 9Броски: 38 (11+11+16) — 22 (7+9+6)

«Локомотив» — «Торпедо» — 3:4

«Локомотив» проиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:3.

«Локомотив» вел в матче со счетом 2:0, однако затем растерял свое преимущество, пропустив четыре шайбы. В заключительном периоде хозяева сумели отличиться только раз.

Нижегородцы одержали первую победу в сезоне, а «Локомотив» потерпел второе поражение.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 (1:0, 1:4, 1:0) Голы: Каюмов — 1 (Коваленко), 14:25 — 1:0. Рэтти — 2 (Е. Аверин, Черепанов), 23:07 — 2:0. Гончарук — 1 (Ураков, Белевич), 28:48 — 2:1. Баранцев — 1 (Ильин, Бочаров), 31:52 — 2:2. Аляев — 1 (Хауден, Варнаков), 33:24 — 2:3. Жафяров — 1 (Варнаков, Щехура), 39:51 — 2:4. Каюмов — 2 (Накладал, Ландер), 40:24 — 3:4Вратари: Коновалов (Лазушин, 40:00, 58:05 — 58:11, 58:28) — ЛиндбекШтраф: 4-4Броски: 32 (14+7+11) — 38 (14+15+9)

«Авангард» — «Северсталь» — 1:5

«Авангард» разгромил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ и одержал вторую победу в трех матчах. «Северсталь» проиграла во второй раз в трех поединках.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:5 (1:0, 0:3, 0:2) Голы: Семенов — 1 (Бек, Шумаков), 1:00 — 1:0. Лишка — 1 (бол., Якимов), 22:09 — 1:1. Провольнев — 1 (Кодола), 34:46 — 1:2. Кудако — 1 (Яковлев, Гераськин), 36:08 — 1:3. Морозов — 1 (Марковин), 50:49 — 1:4. Николишин — 1 (Галимов), 52:21 — 1:5Вратари: Бобков — ХакимовШтраф: 8 — 10Броски: 31 (10+8+13) — 26 (7+10+9)

«Динамо» М — «Спартак» — 3:2 ОТ

«Динамо» в московском дерби одолело «Спартак». Хозяева льда в овертайме одержали победу со счетом 3:2.

Победную шайбу забросил защитник Юусо Хиетанен.

«Динамо» одержало третью победу в трех матчах, а «Спартак» потерпел второе поражение.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) Голы: Рылов — 1 (Херсли), 11:10 — 0:1. Хиетанен — 1 (бол., Чайковски, Яшкин), 16:43 — 1:1. Чайковски — 1 (бол., Петерссон), 53:04 — 2:1. Херсли — 1 (бол., Карсумс, Ганзл), 54:47 — 2:2. Хиетанен — 2 (Шипачев), 61:33 — 3:2Вратари: Бочаров — Беспалов (10:55 — 11:10)Штраф: 12 — 16Броски: 30 (13+9+6+2) — 24 (10+4+10+0)

ХК «Сочи» — «Динамо» Мн — 5:4

ХК «Сочи» в результативном матче обыграл минское «Динамо».

Команды на двоих забросили девять шайб, а хозяева в итоге выиграли со счетом 5:4.

«Сочи» на старте сезона удалось одержать две победы в двух матчах, а у «Динамо» — три поражения.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Минск) — 5:4 (1:1, 2:2, 2:1) Голы: Степанов — 1 (бол., Мартынов, Шор), 3:28 — 0:1. Шмелев — 1 (бол., Ю. Александров, Стремвалль), 8:32 — 1:1. Шмелев — 2 (Гордеев, Стремвалль), 24:21 — 2:1. Евенко — 1 (Пулккинен, Мартынов), 24:42 — 2:2. Паре — 1 (Евенко, А. Костицын), 27:18 — 2:3. Эллис — 1 (бол., Росен), 35:55 — 3:3. Калетник — 1 (бол., Назаревич, Томилин), 45:39 — 4:3. Пулккинен — 3 (бол., Мартынов, Шор), 46:56 — 4:4. Архипов — 1 (бол., Точицкий, Стремвалль), 50:44 — 5:4Нереализованный буллит: Томилин (Сочи), 29:51 (Вратарь)Вратари: Шикин — Энрот (59:07)Штраф: 12 — 12Броски: 21 (4+6+11) — 24 (3+15+6)

ЦСКА — «Нефтехимик» — 3:2 ОТ

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на домашнем льду выиграл у «Нефтехимика».

Встреча в Москве завершилась победой «армейцев» в овертайме — 3:2.

Победную шайбу у ЦСКА забросил Сергей Калинин.

ЦСКА одержал вторую победу в трех матчах на старте сезона, а «Нефтехимик» потерпел второе поражение.