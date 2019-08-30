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    Панарин рассказал о личных проблемах с алкоголем

    Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ
    Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что его чуть не отчислили из интерната «Витязя» за употребление спиртных напитков.

    Артемий Панарин
    Артемий Панарин

    «Мы жестко напились водки. Ребята на год старше, 1990 года, решили отдохнуть в центре Подольска. Так вышло, что мы с ними гуляли. В районе площади зашли в соседний дворик. Пригубили чуть-чуть. Я-то вообще первый раз попробовал. Умотало в хлам, как и моего друга.

    Надуробасившись, пошли в сторону базы. Заходим в интернат, поднимаемся на этаж. Я скинул вещи у себя. Вскоре услышал какой-то стук. Дверь друга не открывается — соседи ушли. Он не может зайти: лежит на полу и долбит рукой в дверь. Зачем — черт его знает, понятно же, что за ней никого не было.

    Чтобы не кидать его одного, ложусь рядом. И мы вместе долбим. Хотя могли спокойно протрезветь, а потом отмазаться: "Попробовали пивка". Думаю, меня оставили, потому что был талантливым. Директор школы Сергей Николаевич Левашов верил в меня. Спасибо ему еще раз. А того парня, который долбил в дверь, исключили.

    В хоккей он давно не играет. Не повторяйте наших ошибок. Меня ведь сначала тоже выгнали. Только потом — после приезда деда и его уговоров, насколько я знаю, — все-таки приняли решение оставить. Но подчеркиваю: это плохая история», — рассказал Панарин в интервью РИА Новости. 0

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