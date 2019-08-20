«Ак Барс» победил минское «Динамо» на Кубке ЛЖД

Заброшенные шайбы на счету Никиты Лямкина (19:34), Артема Михеева (24:05) и Камиля Фазылзянова (25:05).
Впереди у казанцев матчи с «Автомобилистом» (21 и 23 августа), «Локомотивом» (22 августа) и рижским «Динамо» (25 августа).
Товарищеский матч. Кубок Латвийской железной дороги
«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Минск) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Лямкин — 1 (бол., Лазарев, Фисенко), 18:34 — 1:0. Михеев — 1 (Хенкель, Зарипов), 24:05 — 2:0. Фазылзянов — 1, 25:05 — 3:0Вратари: Билялов — ОсипковБроски: 31 (9+14+8) — 29 (7+12+10)