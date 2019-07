«Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт с Каапо Какко

объявил о подписании контракта с нападающим

18-летний финский хоккеист поставил подпись под стандартным соглашением новичка сроком на три сезона.

Напомним, «Нью-Йорк» выбрал Какко на прошедшем драфте НХЛ под вторым номером.

В минувшем сезоне хоккеист выступал за финский клуб ТПС и набрал 38 (22+16) очков.

В мае 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира, а в январе — молодёжный чемпионат мира.

В составе обеих сборных выступал Какко, который стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и отдал одну голевую передачу в 10 матчах.

OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with forward Kaapo Kakko on an entry-level contract. pic.twitter.com/gX1JkpWk8k