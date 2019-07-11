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    «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт с Каапо Какко

    Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ
    «Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о подписании контракта с нападающим Каапо Какко.

    Каапо Какко
    Каапо Какко

    18-летний финский хоккеист поставил подпись под стандартным соглашением новичка сроком на три сезона.

    Напомним, «Нью-Йорк» выбрал Какко на прошедшем драфте НХЛ под вторым номером.

    В минувшем сезоне хоккеист выступал за финский клуб ТПС и набрал 38 (22+16) очков.

    В мае 2019 года сборная Финляндии выиграла чемпионат мира, а в январе — молодёжный чемпионат мира.

    В составе обеих сборных выступал Какко, который стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и отдал одну голевую передачу в 10 матчах.

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