«Салават Юлаев» заполучил нападающего «Сент-Луиса»

«Салават Юлаев» и СКА совершили обмен правами на игроков, сообщает официальный сайт уфимского клуба.

«Салават» получил права на Никиту Сошникова, который является нападающим системы «Сент-Луиса». СКА взамен получил права форварда Владимира Ткачева.

В минувшем сезоне Ткачев провел за уфимцев 70 матчей, в которых набрал 36 (9+27) очков при показателе полезности «+5».

Сразу после произведенного обмена Сошников, на протяжении четырех сезонов выступавший в НХЛ и АХЛ, заключил контракт с «юлаевцами». Соглашение с 25-летним российским хоккеистом рассчитано на два сезона. 0