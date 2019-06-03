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    «Салават Юлаев» заполучил нападающего «Сент-Луиса»

    Салават Юлаев СКА КХЛ Сент-Луис Блюз НХЛ Трансферы
    «Салават Юлаев» и СКА совершили обмен правами на игроков, сообщает официальный сайт уфимского клуба.

    Никита Сошников
    Никита Сошников

    «Салават» получил права на Никиту Сошникова, который является нападающим системы «Сент-Луиса». СКА взамен получил права форварда Владимира Ткачева.

    В минувшем сезоне Ткачев провел за уфимцев 70 матчей, в которых набрал 36 (9+27) очков при показателе полезности «+5».

    Сразу после произведенного обмена Сошников, на протяжении четырех сезонов выступавший в НХЛ и АХЛ, заключил контракт с «юлаевцами». Соглашение с 25-летним российским хоккеистом рассчитано на два сезона. 0

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