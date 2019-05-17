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    Финляндия вышла в лидеры группы A

    Финляндия — Великобритания: счет матча 5:0, обзор голов

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Финляндии
    Сборная Финляндии одержала победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча группы А, которая прошла в Кошице, завершилась со счетом 5:0 (0:0, 3:0, 2:0).

    Голами отметились Тони Раяла, Атте Охтамаа, Йоэль Кивиранта, Кристиан Куусела и Микко Лехтонен.

    Юхани Тюрвяйнен и Вели-Матти Савинайнен сделали по две результативные передачи. Вратарь Юхо Олкинуора оформил шат-аут.

    Хоккей. Чемпионат мира. Группа A
    Финляндия — Великобритания — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
    Голы: Раяла — 1 (бол., Лехтонен, Олкинуора), 20:24 — 1:0. Охтамаа — 1 (Тюрвяйнен, Савинайнен), 25:08 — 2:0. Кивиранта — 1 (Койвисто, Тюрвяйнен), 34:59 — 3:0. Куусела — 1 (п.в., Савинайнен), 57:27 — 4:0. Лехтонен — 1, 59:49 — 5:0Вратари: Олкинуора — Баунс (56:20 — 57:27)Штраф: 4 — 8Броски: 49 (12+18+19) — 12 (2+5+5)

    Финляндия вышла в лидеры группы (13 очков), Великобритания идет на восьмом месте (0 очков). 0

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