Зайцев: Игра с Норвегией — не тренировочная, нужно хорошо начать ЧМ

Защитник сборной России Никита Зайцев поделился ожиданиями от стартового матча на чемпионате мира против команды Норвегии.

«Здесь отличные условия, прекрасные раздевалки. Хорошо, что уже добрались сюда и начали здесь кататься.

Почему в аэропорту не все фотографировались и давали автографы? Так это не болельщики. Эти люди потом продают автографы за деньги, поэтому к ним такое отношение.

Матч с Норвегией — тренировочный? Какой там тренировочный, турнир начинается! Нужно быть в полном порядке. Посмотрим, как пойдет, как игра сложится.

Была ли надежда, что сыграю в большинстве? Была, однако меня это не беспокоит. Моя задача — выходить и делать то, что он меня требуют.

Сборная Норвегии — дисциплинированный коллектив, сейчас все играют в современный хоккей. У нас собраны отличные хоккеисты в звене, будем добавлять. Против чехов сыграли удачно.

С Дмитрием Орловым мы действуем по ситуации. Нет никаких запретов на атакующие подключения, наоборот, все просят поддерживать атаку. Надо хорошо начать турнир, а там посмотрим», — отметил защитник.

Напомним, что свое участие на турнире сборная России начнет матчем с командой Норвегии. Игра состоится 10 мая в 17:15 по московскому времени. 0