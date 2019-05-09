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    Зайцев: Игра с Норвегией — не тренировочная, нужно хорошо начать ЧМ

    Сборная России Чемпионат мира по хоккею Сборная Норвегии
    Защитник сборной России Никита Зайцев поделился ожиданиями от стартового матча на чемпионате мира против команды Норвегии.

    Никита Зайцев
    Никита Зайцев

    «Здесь отличные условия, прекрасные раздевалки. Хорошо, что уже добрались сюда и начали здесь кататься.

    Почему в аэропорту не все фотографировались и давали автографы? Так это не болельщики. Эти люди потом продают автографы за деньги, поэтому к ним такое отношение.

    Матч с Норвегией — тренировочный? Какой там тренировочный, турнир начинается! Нужно быть в полном порядке. Посмотрим, как пойдет, как игра сложится.

    Была ли надежда, что сыграю в большинстве? Была, однако меня это не беспокоит. Моя задача — выходить и делать то, что он меня требуют.

    Сборная Норвегии — дисциплинированный коллектив, сейчас все играют в современный хоккей. У нас собраны отличные хоккеисты в звене, будем добавлять. Против чехов сыграли удачно.

    С Дмитрием Орловым мы действуем по ситуации. Нет никаких запретов на атакующие подключения, наоборот, все просят поддерживать атаку. Надо хорошо начать турнир, а там посмотрим», — отметил защитник.

    Напомним, что свое участие на турнире сборная России начнет матчем с командой Норвегии. Игра состоится 10 мая в 17:15 по московскому времени. 0

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