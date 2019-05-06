«Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Далласом»

Иван Барбашев
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Счет в серии стал равным — 3-3.
В составе победителей отличились Алекс Пьетранджело, Дэвид Перрон, Джейден Шворц и Сэмми Блэй. Одно очко за результативную передачу записал в свой актив российский нападающий Иван Барбашев. У хозяев голом отметился Тайлер Сегин.
Решающий, седьмой матч серии состоится 8 мая.
НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала плей-офф
«Даллас» — «Сент-Луис» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Пьетранджело — 2 (Эдмундсон, Шворц), 1:03 — 0:1. Сегин — 4 (бол., Цуккарелло, Бенн), 11:35 — 1:1. Перрон — 3 (Сундквист, Барбашев), 35:24 — 1:2. Шворц — 8 (Стин, Парэйко), 47:37 — 1:3. Блэй — 1 (О`Райлли), 48:10 — 1:4Вратари: Бишоп (Худобин, 48:10, 55:13 — 55:58) — БиннингтонШтраф: 8 — 6Броски: 23 (7+9+7) — 25 (10+4+11)Счет в серии: 3-3