НХЛ. Гол Анисимова, 26 сейвов Варламова и седьмая кряду победа «Бостона»

«Детройт» — «Чикаго» 4:5 ОТ

«Детройт» уступил в овертайме «Чикаго» — 4:5 ОТ (1:3, 0:1, 3:0, 0:1).

Автором победной шайбы стал форвард Патрик Кейн, набравший в матче 3 (2+1) очка. Еще по голу забили Алекс Дебринкэт, Брэндон Саад и Артем Анисимов. Для Россиянина эта шайба стала десятой в сезоне.

«Чикаго» одержал 10-ю победу в 12 матчах и закрепился в зоне плей-офф Западной конференции, набрав 61 очко. У «Детройта» (55) три поражения подряд, он — 14-й на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Чикаго» — 4:5 ОТ (1:3, 0:1, 3:0, 0:1) Голы: Анисимов, 01:39 — 0:1; Ларкин (Манта, Гронек), 06:37 — 1:1; Саад (Сикура, Уорд), 12:03 — 1:2; Дебринкэт (Кейн, Строум), 16:51 — 1:3; Кейн (Густафссон), 21:16 — 1:4; Ларкин (Дейли, Манта), 44:19 — 2:4; Атанасиу (Манта, Ларкин), 45:22 — 3:4; Атанасиу (Манта, Грин), 58:34 — 4:4; Кейн (Густафссон, Тэйвз), 62:42 — 4:5

«Детройт» — «Чикаго» 4:5 ОТ

«Колорадо» — «Виннипег» 7:1

«Колорадо» дома разгромил «Виннипег» со счетом 7:1 (0:0, 2:0, 5:1).

Российский вратарь «Эвеланш» Семен Варламов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.

«Колорадо» одержал третью победу в четырех матчах и вошёл в зону плей-офф в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко. У «Виннипега» (76) три поражения кряду. Канадский клуб — третий.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Виннипег» — 7:1 (0:0, 2:0, 5:1) Голы: Седерберг (Джост, Андригетто), 23:39 — 1:0; Рантанен, (Ньето) 31:21 — 2:0; Маккиннон (Бэрри, Ландеског), 40:59 — 3:0; Калверт, 41:10 — 4:0; Коннор (Уилер, Лайне), 41:57 — 4:1; Джост (Андригетто, Седерберг), 45:12 — 5:1; Ландеског (Джост), 57:41 — 6:1; Грир (Комфер, Грейвз), 59:26 — 7:1

«Колорадо» — «Виннипег» 7:1

«Калгари» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:2

«Калгари» победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1).

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Флэймз» Микаэль Баклунд, набравший 2 (1+1) очка.

Эта победа позволила «Калгари» набрать 81 очко и закрепиться на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Айлендерс» 76 баллов и третья сточка на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Айлендерс» — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) Голы: Баклунд (Фролик), 05:00 — 1:0; Хэмоник (Баклунд, Линдхольм), 15:59 — 2:0; Сизикас (Бейли, Тэйвз), 29:51 — 2:1; Ли (Эберле, Нельсон), 41:18 — 2:2; Янковски (Джордано, Андерссон), 46:10 — 3:2; Годро (Джордано, Монахан), 46:38 — 4:2

«Калгари» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:2

«Вегас» — «Бостон» 2:3 Б

«Вегас» дома по буллитам уступил «Бостону» — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

Решающую попытку реализовал Дэвид Бэйкс. Подопечные Брюса Кэссиди смогли продлить победную серию до семи матчей.