НХЛ. Гол Анисимова, 26 сейвов Варламова и седьмая кряду победа «Бостона»

«Детройт» — «Чикаго» 4:5 ОТ
«Детройт» уступил в овертайме «Чикаго» — 4:5 ОТ (1:3, 0:1, 3:0, 0:1).
Автором победной шайбы стал форвард Патрик Кейн, набравший в матче 3 (2+1) очка. Еще по голу забили Алекс Дебринкэт, Брэндон Саад и Артем Анисимов. Для Россиянина эта шайба стала десятой в сезоне.
«Чикаго» одержал 10-ю победу в 12 матчах и закрепился в зоне плей-офф Западной конференции, набрав 61 очко. У «Детройта» (55) три поражения подряд, он — 14-й на Востоке.
«Колорадо» — «Виннипег» 7:1
«Колорадо» дома разгромил «Виннипег» со счетом 7:1 (0:0, 2:0, 5:1).
Российский вратарь «Эвеланш» Семен Варламов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.
«Колорадо» одержал третью победу в четырех матчах и вошёл в зону плей-офф в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко. У «Виннипега» (76) три поражения кряду. Канадский клуб — третий.
«Калгари» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:2
«Калгари» победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1).
Самым результативным игроком матча стал нападающий «Флэймз» Микаэль Баклунд, набравший 2 (1+1) очка.
Эта победа позволила «Калгари» набрать 81 очко и закрепиться на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Айлендерс» 76 баллов и третья сточка на Востоке.
«Вегас» — «Бостон» 2:3 Б
«Вегас» дома по буллитам уступил «Бостону» — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).
Решающую попытку реализовал Дэвид Бэйкс. Подопечные Брюса Кэссиди смогли продлить победную серию до семи матчей.