«Торпедо» обыграло «Локомотив» в овертайме

«Торпедо» — «Локомотив»
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В составе победителей отличились Эндрю Кэлоф (24-я минута), Энди Мили (41) и Филип Хольм (62).
За хозяев шайбы забросили Брэндон Козун (38) и Егор Аверин (43).
«Торпедо» с 60 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Локомотив» расположился на третьей строчке на Западе — 83 очка.
В следующем матче нижегородцы 16 февраля примут «Сибирь», а железнодорожники днем ранее сыграют с «Витязем».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Кейлоф — 21 (Варнаков, Волченков), 24:42 — 0:1. Козун — 18 (бол., Накладал, Контиола), 38:30 — 1:1. Миле — 16 (бол., Паршин, Кейлоф), 41:28 — 1:2. Е. Аверин — 13 (Ильенко, Мисюль), 43:27 — 2:2. Хольм — 7 (Жафяров), 62:19 — 2:3Вратари: Коновалов — БрастБроски: 33 (9+9+15+0) — 31 (9+10+9+3)Штраф: 12 — 8