«Торпедо» обыграло «Локомотив» в овертайме

Ярославскийпотерпел домашнее поражение от нижегородского(2:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Эндрю Кэлоф (24-я минута), Энди Мили (41) и Филип Хольм (62).

За хозяев шайбы забросили Брэндон Козун (38) и Егор Аверин (43).

«Торпедо» с 60 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Локомотив» расположился на третьей строчке на Западе — 83 очка.

В следующем матче нижегородцы 16 февраля примут «Сибирь», а железнодорожники днем ранее сыграют с «Витязем».