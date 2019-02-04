«Адмирал» забросил четыре безответные шайбы в ворота «Витязя»

Хоккеисты «Адмирала»
ХК «Адмирал»
В составе победителей отличились Карел Кубат, Юрий Петров, Александр Коннов и Глеб Зайцев, который также сделал результативную передачу.
«Сухарь» на свой счет записал голкипер «моряков» Александр Самонов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
Голы: Кубат — 5 (Коньков, Зайцев), 10:36 — 0:1. Петров — 2 (Бутузов), 20:29 — 0:2. Коннов — 2 (А. Стрельцов, В. Стрельцов), 34:31 — 0:3. Зайцев — 4 (Черников, Полак), 38:00 — 0:4Вратари: Самонов — КрасоткинШтраф: 4 — 2Броски: 28 (11+7+10) — 25 (10+10+5)
«Адмирал» поднялся на 12-е место в Восточной конференции (41 очко), «Витязь» идет седьмым на Западе (60 очков). 0