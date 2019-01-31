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    «Йокерит» в овертайме победил «Сибирь»

    КХЛ Йокерит Сибирь
    Финский «Йокерит» одержал гостевую победу над новосибирской «Сибирью» (4:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

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    В составе победителей голами отметился защитники Алекс Грант и Сами Леписте, а также нападающие Джефф Плэтт и Джесси Йоэнсуу.

    В составе новосибирцев отличились Максим Казаков, Александр Логинов и Шейн Принс.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:4 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)
    Голы: Грант — 12, 2:39 — 0:1. Казаков — 8 (Принс, Комаров), 38:40 — 1:1. Плэтт — 10 (О`Нилл), 40:35 — 1:2. Логинов — 7 (Саюстов), 43:29 — 2:2. Йоэнсуу — 16 (О`Нилл), 44:13 — 2:3. Брюле — 7 (бол.), 50:15 — 3:3. Леписто — 6, 60:16 — 3:4Вратари: Тэйлор — КалныньшШтраф: 6 — 6Броски: 26 (13+8+5+0) — 38 (9+15+13+1)
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