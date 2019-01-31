«Амур» в овертайме победил «Куньлунь»

В рамкаходержал победу на своей площадке над— 3:2 ОТ.

«Амур» добыл третью победу подряд khl.ru 1000 Фрибет для всех Забрать!

Все шайбы в основном времени матча были заброшены в первом периоде. К тринадцатой минуте счет был 2:0 в пользу хозяев. Отличились Томаш Зогорна и Михал Йордан. Через 23 секунды после гола Йордана ответным выстрелом отметился форвард гостей Мартен Сен-Пьер. Спустя такой промежуток времени ворота «тигров» поразил Брэндон Йип. Победный гол в составе хабаровчан забил Павел Дедунов.

Таким образом, «Амур» одержал третью победу подряд.