«Амур» в овертайме победил «Куньлунь»

«Амур» добыл третью победу подряд
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Все шайбы в основном времени матча были заброшены в первом периоде. К тринадцатой минуте счет был 2:0 в пользу хозяев. Отличились Томаш Зогорна и Михал Йордан. Через 23 секунды после гола Йордана ответным выстрелом отметился форвард гостей Мартен Сен-Пьер. Спустя такой промежуток времени ворота «тигров» поразил Брэндон Йип. Победный гол в составе хабаровчан забил Павел Дедунов.
Таким образом, «Амур» одержал третью победу подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Зогорна — 14 (Голубев, Кузнецов), 2:51 — 1:0. Вл. Ушенин — 7 (Йордан), 12:04 — 2:0. Сан-Пьер — 4 (Ярвинен), 12:27 — 2:1. Йип — 18 (Фонтэйн), 12:50 — 2:2. Дедунов — 10 (Йордан), 64:42 — 3:2Вратари: Аликин — ЛазушинШтраф: 2 — 8Броски: 30 (12+7+7+4) — 32 (9+7+12+4)