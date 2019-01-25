«Витязь» одержал волевую победу над «Северсталью», отыгравшись с 0:3

Подольскийодержал домашнюю победу над(5:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дважды отличился форвард Борна Рендулич, еще по разу — нападающие Михал Ржепик, Александр Семин и Геннадий Столяров.

За «Северсталь» шайбы забросили Джеффри Кинрейд, Владислав Кодола и Сергей Монахов.

Команда из Череповца проиграла во второй раз подряд.