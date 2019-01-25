«Витязь» одержал волевую победу над «Северсталью», отыгравшись с 0:3

«Витязь»
«Северсталь»
В составе победителей дважды отличился форвард Борна Рендулич, еще по разу — нападающие Михал Ржепик, Александр Семин и Геннадий Столяров.
За «Северсталь» шайбы забросили Джеффри Кинрейд, Владислав Кодола и Сергей Монахов.
Команда из Череповца проиграла во второй раз подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Северсталь» (Череповец) — 5:3 (0:1, 1:2, 4:0)
Голы: Кинрейд — 3 (Монахов, Якимов), 17:24 — 0:1. Кодола — 6 (Петунин), 24:23 — 0:2. Монахов — 5, 24:59 — 0:3. Рендулич — 10 (Никулин, Столяров), 29:29 — 1:3. Рендулич — 11 (бол., Самонов), 40:38 — 2:3. Ржепик — 13 (Семин, Аалтонен), 41:57 — 3:3. Семин — 19 (Ржепик), 43:03 — 4:3. Столяров — 4 (бол., Аалтонен, Мозик), 52:20 — 5:3Вратари: Ортио (Самонов, 24:59) — Фурх (Артамкин, 52:20, Фурх, 55:27)Броски: 34 (8+11+15) — 37 (14+12+11)Штраф: 10 — 12