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    «Торпедо» разгромило «Витязь», Варнаков набрал четыре очка

    КХЛ Витязь Торпедо
    Нижегородское «Торпедо» одержало домашнюю победу над «Витязем» (6:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    В составе победителей дублями отметились Михаил Варнаков (9-я и 52-я минуты) и Эндрю Кэлоф (37, 41), еще по одной заброшенной шайбе на свой счет записали Кирилл Ураков (29) и Илья Назаревич (53).

    Голкипер нижегородцев Барри Браст отразил 40 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.

    «Торпедо», набрав 55 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» располагается на седьмом месте на «Западе» — 57 очков.

    В следующем матче «Торпедо» в гостях сыграет против «Йокерита», а «Витязь» на своем льду примет «Северсталь».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
    Голы: Варнаков — 10 (Назаревич, Ураков), 8:52 — 0:1. Ураков — 3, 28:04 — 0:2. Кейлоф — 18 (Варнаков, Боди), 36:33 — 0:3. Кейлоф — 19 (Варнаков, Миле), 40:25 — 0:4. Варнаков — 11 (бол., Миле, Кейлоф), 51:30 — 0:5. Назаревич — 1 (бол., Баранцев, Шенфельд), 52:52 — 0:6Вратари: Ортио — БрастБроски: 40 (13+16+11) — 43 (9+23+11)Штраф: 14 — 14
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