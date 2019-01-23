«Торпедо» разгромило «Витязь», Варнаков набрал четыре очка

В составе победителей дублями отметились Михаил Варнаков (9-я и 52-я минуты) и Эндрю Кэлоф (37, 41), еще по одной заброшенной шайбе на свой счет записали Кирилл Ураков (29) и Илья Назаревич (53).
Голкипер нижегородцев Барри Браст отразил 40 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.
«Торпедо», набрав 55 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» располагается на седьмом месте на «Западе» — 57 очков.
В следующем матче «Торпедо» в гостях сыграет против «Йокерита», а «Витязь» на своем льду примет «Северсталь».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
Голы: Варнаков — 10 (Назаревич, Ураков), 8:52 — 0:1. Ураков — 3, 28:04 — 0:2. Кейлоф — 18 (Варнаков, Боди), 36:33 — 0:3. Кейлоф — 19 (Варнаков, Миле), 40:25 — 0:4. Варнаков — 11 (бол., Миле, Кейлоф), 51:30 — 0:5. Назаревич — 1 (бол., Баранцев, Шенфельд), 52:52 — 0:6Вратари: Ортио — БрастБроски: 40 (13+16+11) — 43 (9+23+11)Штраф: 14 — 14