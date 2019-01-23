«Торпедо» разгромило «Витязь», Варнаков набрал четыре очка

Нижегородское «Торпедо» одержало домашнюю победу над «Витязем» (6:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дублями отметились Михаил Варнаков (9-я и 52-я минуты) и Эндрю Кэлоф (37, 41), еще по одной заброшенной шайбе на свой счет записали Кирилл Ураков (29) и Илья Назаревич (53).

Голкипер нижегородцев Барри Браст отразил 40 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.

«Торпедо», набрав 55 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» располагается на седьмом месте на «Западе» — 57 очков.

В следующем матче «Торпедо» в гостях сыграет против «Йокерита», а «Витязь» на своем льду примет «Северсталь».