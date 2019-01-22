«Сибирь» на выезде обыграла «Амур»

Хабаровскийна домашнем льду потерпел поражение от новосибирскойсо счетом 2:4 (1:2, 1:1, 0:1).

В составе «Сибири» отличились Данил Романцев (дубль), Джордан Кэрон, Константин Алексеев. За «Амур» забили Станислав Кацуба и Артем Железков.

Для «Амура» это поражение стало девятым подряд. Коллектив из Хабаровска занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции с 33 очками. «Сибирь» поднялась на девятую позицию Востока с 44 очками.

В следующем матче команда Александра Андриевского сыграет в гостях с «Адмиралом» 24 января. Подопечные Александра Гулявцева в этот же день примут «Авангард».