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    «Сибирь» на выезде обыграла «Амур»

    КХЛ Сибирь Амур
    Хабаровский «Амур» на домашнем льду потерпел поражение от новосибирской «Сибири» со счетом 2:4 (1:2, 1:1, 0:1).

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    В составе «Сибири» отличились Данил Романцев (дубль), Джордан Кэрон, Константин Алексеев. За «Амур» забили Станислав Кацуба и Артем Железков.

    Для «Амура» это поражение стало девятым подряд. Коллектив из Хабаровска занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции с 33 очками. «Сибирь» поднялась на девятую позицию Востока с 44 очками.

    В следующем матче команда Александра Андриевского сыграет в гостях с «Адмиралом» 24 января. Подопечные Александра Гулявцева в этот же день примут «Авангард».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Романцев (Демидов, Шаров), 07:35 (0:1); Кэрон (Зырянов, Комаров), 14:10 (0:2); Кацуба (Йордан), 17:13 (1:2); Железков (Камалов), 20:45 (2:2); Алексеев (Принс, Пельтола), 37:51 (2:3); Романцев, 45:06 (2:4)
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