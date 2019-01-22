«Сибирь» на выезде обыграла «Амур»

Фрагмент матча
ХК «Амур»
В составе «Сибири» отличились Данил Романцев (дубль), Джордан Кэрон, Константин Алексеев. За «Амур» забили Станислав Кацуба и Артем Железков.
Для «Амура» это поражение стало девятым подряд. Коллектив из Хабаровска занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции с 33 очками. «Сибирь» поднялась на девятую позицию Востока с 44 очками.
В следующем матче команда Александра Андриевского сыграет в гостях с «Адмиралом» 24 января. Подопечные Александра Гулявцева в этот же день примут «Авангард».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Романцев (Демидов, Шаров), 07:35 (0:1); Кэрон (Зырянов, Комаров), 14:10 (0:2); Кацуба (Йордан), 17:13 (1:2); Железков (Камалов), 20:45 (2:2); Алексеев (Принс, Пельтола), 37:51 (2:3); Романцев, 45:06 (2:4)