«Авангард» на выезде одолел «Сочи»

Омскийпроиграл(2:4) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Мартин Бакош, Станислав Бочаров, Шон Коллинз и Артем Томилин.

Шайбы за хозяев забросили Тэйлор Бек и Евгений Медведев.

«Сочи» набрал 53 очка и занимает восьмое место на Западе. У «Авангарда» 71 очко и вторая позиция на Востоке.