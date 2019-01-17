«Авангард» на выезде одолел «Сочи»

«Авангард»
КХЛ
В составе победителей отличились Мартин Бакош, Станислав Бочаров, Шон Коллинз и Артем Томилин.
Шайбы за хозяев забросили Тэйлор Бек и Евгений Медведев.
«Сочи» набрал 53 очка и занимает восьмое место на Западе. У «Авангарда» 71 очко и вторая позиция на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Сочи» (Сочи) — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Голы: Бакош — 3 (Рыков, Барулин), 17:48 — 0:1. Бочаров — 11 (мен., О`Делл), 26:40 — 0:2. Бек — 16 (Фрэнсон, Шумаков), 37:45 — 1:2. Коллинс — 7 (бол., Шмелев, Бакош), 49:45 — 1:3. Томилин — 3 (Акмальдинов, Алтыбармакян), 50:02 — 1:4. Медведев — 7 (Бек), 58:26 — 2:4Вратари: Бобков (37:32 — 37:45, 56:58 — 57:40, 57:50 — 58:26, 58:30) — БарулинБроски: 35 (10+15+10) — 31 (9+15+7)Штраф: 6 — 2