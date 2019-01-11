Нэш решил завершить карьеру

Нападающийрешил завершить профессиональную карьеру.

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Об этом в интервью TSN сообщил агент хоккеиста Джо Ресник.

«Из-за последствий сотрясения мозга, которое произошло в марте прошлого года, Рик Нэш завершает карьеру. Риск повреждений мозга слишком велик, если он вернется в хоккей», — сказал Ресник.

Нэш провел в НХЛ 15 сезонов, выступая за «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Всего на счету 34-летнего канадца 1060 матчей и 805 (437+368) очков.

Нэш дважды в карбере выигрывал золотые медали Олимпиады (в 2010 и 2014 годах), а также один раз становился чемпионом мира. 0