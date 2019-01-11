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    Нэш решил завершить карьеру

    НХЛ Бостон Брюинз
    Нападающий Рик Нэш решил завершить профессиональную карьеру.

    Рик Нэш
    Рик Нэш
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    Об этом в интервью TSN сообщил агент хоккеиста Джо Ресник.

    «Из-за последствий сотрясения мозга, которое произошло в марте прошлого года, Рик Нэш завершает карьеру. Риск повреждений мозга слишком велик, если он вернется в хоккей», — сказал Ресник.

    Нэш провел в НХЛ 15 сезонов, выступая за «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Всего на счету 34-летнего канадца 1060 матчей и 805 (437+368) очков.

    Нэш дважды в карбере выигрывал золотые медали Олимпиады (в 2010 и 2014 годах), а также один раз становился чемпионом мира. 0

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