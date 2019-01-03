«Адмирал» на выезде обыграл «Куньлунь»

проигралв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3.

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Счет во встрече был открыт на 10-й минуте, заброшенной шайбой отметился защитник команды Сэм Лефквист. Во втором периоде гости забросили трижды усилиями Константина Глазачева, Дениса Вихарева и Василия Стрельцова, «Куньлунь» ответил только голом Олли Палолы. Заключительный период прошел без заброшенных шайб.

Для подопечных Юсси Таполы поражение стало шестым в последних семи матчах.

Клуб из Пекина с 39 очками занимает 9-е место в Восточной конференции, команда из Владивостока с 27 баллами замыкает турнирную таблицу.