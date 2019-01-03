«Адмирал» на выезде обыграл «Куньлунь»

«Адмирал» добыл победу в Китае
khl.ru
Счет во встрече был открыт на 10-й минуте, заброшенной шайбой отметился защитник команды Сэм Лефквист. Во втором периоде гости забросили трижды усилиями Константина Глазачева, Дениса Вихарева и Василия Стрельцова, «Куньлунь» ответил только голом Олли Палолы. Заключительный период прошел без заброшенных шайб.
Для подопечных Юсси Таполы поражение стало шестым в последних семи матчах.
Клуб из Пекина с 39 очками занимает 9-е место в Восточной конференции, команда из Владивостока с 27 баллами замыкает турнирную таблицу.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» — «Адмирал» — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
Голы: Лофквист — 1 (Лунд, Йип), 9:01 — 1:0. Глазачев — 12 (Вихарев, Козловский), 22:06 — 1:1. Вихарев — 7 (Глазачев, Воронин), 25:17 — 1:2. В. Стрельцов — 7 (мен., Черников), 26:26 — 1:3. Палола — 13 (Лофквист, Йип), 39:30 — 2:3Вратари: Лазушин (Кархунен, 26:26, 59:03) — СеребряковШтраф: 2 — 4Броски: 34 (13+11+10) — 19 (4+7+8)