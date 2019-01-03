«Йокерит» обыграл «Сибирь»

Финскийодержал домашнюю победу над(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Алекс Грант (6-я минута), Брайан О’Нилл (32), Никлас Йенсен (33) и Йон Норман (54).

Единственную шайбу гостей забросил Юкка Пельтола (26).

«Йокерит» одержал третью победу кряду и с 64 очками занимает третье место в Западной конференции, а «Сибирь» расположилась на десятой строчке на Востоке, имея в активе 36 очков.

В следующем матче финны 6 января примут СКА, а новосибирцы днем ранее на выезде сыграют со «Спартаком».