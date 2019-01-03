«Йокерит» обыграл «Сибирь»

«Йокерит»
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В составе победителей отличились Алекс Грант (6-я минута), Брайан О’Нилл (32), Никлас Йенсен (33) и Йон Норман (54).
Единственную шайбу гостей забросил Юкка Пельтола (26).
«Йокерит» одержал третью победу кряду и с 64 очками занимает третье место в Западной конференции, а «Сибирь» расположилась на десятой строчке на Востоке, имея в активе 36 очков.
В следующем матче финны 6 января примут СКА, а новосибирцы днем ранее на выезде сыграют со «Спартаком».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Грант — 10 (бол., Калныньш), 6:54 — 1:0. Пелтола — 5 (Принс), 26:39 — 1:1. О`Нилл — 11 (Норман, Весалайнен), 32:34 — 2:1. Н. Йенсен — 12 (Лауридсен, Маннинен), 33:37 — 3:1. Норман — 17 (О`Нилл, Йоэнсуу), 54:06 — 4:1Вратари: Калныньш — ТэйлорБроски: 41 (14+13+14) — 20 (7+8+5)Штраф: 18 — 16