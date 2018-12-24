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    «Барыс» на домашней арене одолел «Адмирал»

    КХЛ Барыс Адмирал
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» на домашней арене одолел «Адмирал» — 4:3 (3:3, 0:0, 1:0).

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    За победителей по разу отличились Роман Старченко, Дастин Бойд, Андре Петерссон и Мэттью Фрэттин.

    У «моряков» голы в актив записали Егор Яковлев, Денис Вихарев и Карел Кубат.

    Подопечные Сергея Светлова проиграли четвертый матч из пяти последних.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 (3:3, 0:0, 1:0)
    Голы: Старченко — 14 (бол., Петерссон, Дитц), 3:43 — 1:0. Бойд — 4 (бол., Валк, Фраттин), 8:11 — 2:0. Яковлев — 1 (Мищенко, Дьяков), 10:40 — 2:1. Вихарев — 6 (Глазачев, Воронин), 12:58 — 2:2. Кубат — 4 (бол., Феоктистов), 18:24 — 2:3. Петерссон — 13 (Кормье, Сведберг), 18:57 — 3:3. Фраттин — 13 (Дитц, Маклюков), 47:13 — 4:3Вратари: Граховина (Карлссон, 18:24) — КрасоткинШтраф: 22 — 14Броски: 48 (13+19+16) — 21 (13+4+4)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» занимает пятое место (56 очков), а «Адмирал» — 13-е (22 очка). 0

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