«Коламбус» победил «Нью-Джерси», Панарин набрал 2 очка

В матче регулярного чемпионата НХЛна выезде победилисо счетом 3:0.

У победителей встречи голами отметились Кэм Аткинсон (4-я минута), Оливер Бьеркстранд (5) и Артемий Панарин (30).

Панарин, помимо гола, отдал результативную передачу и был признан второй звездой встречи.

Первой же стал его одноклубник и соотечественник Сергей Бобровский, отразивший все 39 бросков по своим воротам.

«Коламбус» набрал 45 очков и поднялся на 5-е место на Востоке. «Нью-Джерси» с 31 баллом замыкают турнирную таблицу.

В следующем матче «Блю Джекетс» 28 декабря на выезде сыграют с «Рейнджерс», а «Девилз» в тот же день встретятся с «Бостоном».

В 34 матчах регулярного сезона-2018/19 Панарин забросил 11 шайб и сделал 28 голевых передач при показателе полезности «+5». 0