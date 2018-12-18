«Сочи» справился с «Салаватом»

Хоккейный клубна домашней арене одержал победу в матче с уфимским, игра завершилась со счетом 5:2.

Счет был открыт на 13-й минуте, заброшенной шайбой отметился недавно перешедший в черноморскую команду защитник Зият Пайгин. Во втором периоде дубль оформил нападающий ХК «Сочи» Эрик О`Делл.

На старте третьего периода гол забил Антон Бурдасов, сократив отставание гостей. Позже соперники обменялись голами Андрея Алтыбармакяна и Линуса Умарка, точку в матче поставила шайба Роберта Росена.