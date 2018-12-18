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    «Сочи» справился с «Салаватом»

    КХЛ Салават Юлаев Сочи
    Хоккейный клуб «Сочи» на домашней арене одержал победу в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым», игра завершилась со счетом 5:2.

    Эрик О`Делл
    Эрик О`Делл
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    Счет был открыт на 13-й минуте, заброшенной шайбой отметился недавно перешедший в черноморскую команду защитник Зият Пайгин. Во втором периоде дубль оформил нападающий ХК «Сочи» Эрик О`Делл.

    На старте третьего периода гол забил Антон Бурдасов, сократив отставание гостей. Позже соперники обменялись голами Андрея Алтыбармакяна и Линуса Умарка, точку в матче поставила шайба Роберта Росена.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — «Салават Юлаев» — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
    Голы: Пайгин — 1 (бол., Росен), 12:34 — 1:0. О`Делл — 11 (бол., Росен), 30:14 — 2:0. О`Делл — 12 (мен., Бочаров), 34:39 — 3:0. Бурдасов — 15 (бол., Бурмистров, Хартикайнен), 40:55 — 3:1. Алтыбармакян — 1 (Томилин), 49:10 — 4:1. Умарк — 4 (бол., Хартикайнен, Кемппайнен), 52:27 — 4:2. Росен — 10 (п.в., Бочаров, О`Делл), 59:20 — 5:2Вратари: Шикин — Метсола (58:02 — 59:20)Штраф: 8 — 6Броски: 27 (11+12+4) — 39 (12+15+12)
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