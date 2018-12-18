НХЛ. Шат-аут Бобровского и гол Малкина

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«Коламбус» — «Вегас» 1:0

«Коламбус» на домашнем льду обыграл «Вегас» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Единственный гол на 41-й минуте забил Ник Фолиньо. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил все 28 бросков по своим воротам, оформив первый в сезоне шат-аут. Нападающий Артемий Панарин участия в матче не принимал.

В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» с 39 очками идет на шестом месте, «Вегас» с 40 баллами — седьмой в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Вегас» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Гол: Фолиньо — 8 (Джонс, Андерсон), 40:40 — 1:0Вратари: Бобровский — Суббан (59:00)Штрафы: 2-4Броски: 31 (8+13+10) — 28 (7+7+14)

«Коламбус» — «Вегас» 1:0

«Питтсбург» — «Анахайм» 2:4

«Питтсбург» проиграл «Анахайму» со счетом 2:4 (2:0, 0:3, 0:1).

«Дакс» уступали после первого периода со счетом 0:2, но во второй двадцатиминутке забросили трижды. Победная шайба на счету чешского форварда Онджея Касе.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 21 минуту 8 секунд и отметился голом. В его активе также два броска в створ ворот, силовой приём и показатель полезности «-1».

«Питтсбург» (36 очков) — девятый на Востоке, «Анахайм» (43) — четвертый на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Анахайм» — 2:4 (2:0, 0:3, 0:1) Голы: Малкин — 11 (бол., Летанг, Кессел), 9:38 — 1:0. Раст — 6 (Кросби), 14:32 — 2:0. Хенрик — 7 (бол., Ритчи, Спронг), 22:07 — 2:1. Шервуд — 4 (Роуни, Мэнсон), 25:33 — 2:2. Каше — 9 (Гецлаф), 38:47 — 2:3. Гецлаф — 9 (п.в., Хенрик, Оберг), 59:11 — 2:4Вратари: Десмит (58:28 — 59:11) — ГибсонШтрафы: 4-8Броски: 30 (8+9+13) — 36 (11+18+7)

«Питтсбург» — «Анахайм» 2:4

«Монреаль» — «Бостон» 0:4

«Бостон» в гостях разгромил «Монреаль» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

По шайбе в этой встрече забросили нападающие Йоаким Нордстрем, Колби Кейв, Давид Крейчи и Брэд Маршан.

«Монреаль» занимает седьмую позицию на Востоке, имея в своем активе 39 очков, «Бостон» (40) — пятый.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Бостон» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Голы: Нордстрем — 5 (Бэкес, Кейв), 2:21 — 0:1. Кейв — 1 (Макэвой, Пастрняк), 39:34 — 0:2. Крейчи — 6 (Макэвой), 40:46 — 0:3. Маршан — 11 (бол., Пастрняк, Краг), 45:06 — 0:4Вратари: Прайс — ГалакШтрафы: 8-8Броски: 22 (5+8+9) — 35 (13+13+9)

«Монреаль» — «Бостон» 0:4

«Оттава» — «Нэшвилл» 4:3 ОТ

«Оттава» победила «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась со счетом 4:3 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 1:0) в пользу хозяев.

По ходу основного времени «Оттава» вела — 3:0, однако «Нэшвилл» сравнял счет, и встреча продолжилась в овертайме. Победу «сенаторам» принес точный бросок Томы Шабо на 21-й секунде дополнительного периода.

«Оттава» (34 очка) — 10-я в Восточной конференции, «Нэшвилл» (46) — третий в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Нэшвилл» — 4:3 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 1:0) Голы: Ладжой — 7 (бол., Бедкер, Батерсон), 2:25 — 1:0. Ткачак — 10 (Стоун, Уайт), 5:22 — 2:0. Дзингел — 13 (Стоун), 19:48 — 3:0. Йоси — 6 (бол., Эллис, Джохансен), 25:37 — 3:1. Смит — 10 (бол., Йоси, Джохансен), 40:46 — 3:2. Йоси — 7 (Фиала, Джохансен), 46:56 — 3:3. Шабо — 10 (Дзингел), 60:21 — 4:3Вратари: Андерсон — Ринне (Сарос, 20:00)Штрафы: 15-11Броски: 23 (11+7+4+1) — 34 (9+15+10+0)

«Оттава» — «Нэшвилл» 4:3 ОТ

«Колорадо» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:4

«Айлендерс» обыграл «Колорадо» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 14 минут 7 секунд, совершил 2 силовых приема и заблокировал один бросок. Вратарь Семён Варламов отразил 17 бросков из 20.

«Колорадо» (42) — пятый на Западе, «Нью-Йорк Айлендерс» (36) — восьмой на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Айлендерс» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) Голы: Эберле — 7 (Нельсон, Ли), 18:20 — 0:1. Бойчак — 1 (бол., Пулок, Бэйли), 22:07 — 0:2. Ландескуг — 22 (бол., Бэрри, Маккиннон), 26:45 — 1:2. Ли — 12 (бол., Ледди, Эберле), 38:25 — 1:3. Филппула — 8 (п.в., Пулок), 57:36 — 1:4Вратари: Варламов (57:25 — 57:36, 58:06) — ГрайссШтрафы: 8-10Броски: 31 (11+12+8) — 21 (7+7+7)