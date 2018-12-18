НХЛ. Шат-аут Бобровского и гол Малкина

«Коламбус» — «Вегас» 1:0
«Коламбус» на домашнем льду обыграл «Вегас» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Единственный гол на 41-й минуте забил Ник Фолиньо. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил все 28 бросков по своим воротам, оформив первый в сезоне шат-аут. Нападающий Артемий Панарин участия в матче не принимал.
В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» с 39 очками идет на шестом месте, «Вегас» с 40 баллами — седьмой в Западной конференции.
«Питтсбург» — «Анахайм» 2:4
«Питтсбург» проиграл «Анахайму» со счетом 2:4 (2:0, 0:3, 0:1).
«Дакс» уступали после первого периода со счетом 0:2, но во второй двадцатиминутке забросили трижды. Победная шайба на счету чешского форварда Онджея Касе.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 21 минуту 8 секунд и отметился голом. В его активе также два броска в створ ворот, силовой приём и показатель полезности «-1».
«Питтсбург» (36 очков) — девятый на Востоке, «Анахайм» (43) — четвертый на Западе.
«Монреаль» — «Бостон» 0:4
«Бостон» в гостях разгромил «Монреаль» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).
По шайбе в этой встрече забросили нападающие Йоаким Нордстрем, Колби Кейв, Давид Крейчи и Брэд Маршан.
«Монреаль» занимает седьмую позицию на Востоке, имея в своем активе 39 очков, «Бостон» (40) — пятый.
«Оттава» — «Нэшвилл» 4:3 ОТ
«Оттава» победила «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась со счетом 4:3 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 1:0) в пользу хозяев.
По ходу основного времени «Оттава» вела — 3:0, однако «Нэшвилл» сравнял счет, и встреча продолжилась в овертайме. Победу «сенаторам» принес точный бросок Томы Шабо на 21-й секунде дополнительного периода.
«Оттава» (34 очка) — 10-я в Восточной конференции, «Нэшвилл» (46) — третий в Западной конференции.
«Колорадо» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:4
«Айлендерс» обыграл «Колорадо» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на льду 14 минут 7 секунд, совершил 2 силовых приема и заблокировал один бросок. Вратарь Семён Варламов отразил 17 бросков из 20.
«Колорадо» (42) — пятый на Западе, «Нью-Йорк Айлендерс» (36) — восьмой на Востоке.