«Торпедо» в Нижнем Новгороде проиграло «Металлургу»

Хоккеисты «Металлурга»
ХК «Металлург»
В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами усилиями Даниила Веряева и Мэтта Эллисона.
На 38-й минуте подопечные Йозефа Яндача вышли вперед, точный бросок нанес Ник Шор.
На старте третьего периода «Металлург» увеличил преимущество. Шайбу в актив записал Деннис Расмуссен.
В концовке Эндю Кейлоф сократил отставание до минимума, но на большее хозяев не хватило.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Веряев — 4 (Боди, Смолин), 7:37 — 1:0. Эллисон — 13 (бол., Береглазов, Расмуссен), 13:34 — 1:1. Шор — 3 (Булирж), 37:28 — 1:2. Расмуссен — 9, 41:28 — 1:3. Кейлоф — 12 (бол., Боди, Веряев), 59:10 — 2:3Вратари: Галимов (56:27 — 59:10, 59:17) — КошечкинШтраф: 8 — 8Броски: 32 (11+10+11) — 26 (14+9+3)
«Торпедо» занимает седьмое место в Восточной конференции (46 очков), а «Металлург» — четвертое (54 очка). 0