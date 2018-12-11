«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Йокерит»

«Салават Юлаев»
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В составе победителей встречи дубль оформил Теему Хартикайнен (7-я и 58-я минуты), еще раз отличился Максим Майоров (49).
За хозяев льда шайбы забросили Стив Мозес (42) и Кристиан Весалайнен (54).
«Салават Юлаев» с 46 очками поднялся на шестое место в Восточной конференции, а «Йокерит» расположился на третьей строчке на Западе, имея в активе 52 очка.
В следующем матче подопечные Николая Цулыгина 18 декабря на выезде сыграют с «Сочи», а финская команда днем ранее встретится с «Авангардом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)
Голы: Хартикайнен — 10 (Панин, Ларсен), 7:18 — 0:1. Мозес — 8 (Лауридсен), 42:14 — 1:1. Майоров — 7 (мен., Кемппайнен), 49:54 — 1:2. Весалайнен — 3 (О`Нилл, Грант), 54:43 — 2:2. Хартикайнен — 11, 58:29 — 2:3Вратари: Запольски (58:57) — МетсолаБроски: 35 (7+14+14) — 12 (5+4+3)Штраф: 8 — 12