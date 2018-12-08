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    «Витязь» одержал победу над «Динамо»

    КХЛ Витязь Динамо
    Подольский «Витязь» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Витязь»
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    В составе победителей отличились Александр Семин и Миро Аалтонен. У гостей шайбу забросил Иван Игумнов.

    «Витязь», набрав 35 очков, вышел на 8-е место в таблице Западной конференции, а москвичи расположились строчкой выше.

    В следующем матче «Витязь» 10 декабря сыграет с минским «Динамо», а команда Владимира Крикунова в тот же день сыграет против СКА.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Игумнов — 3 (Койвисто, Панкратов), 1:54 — 0:1. Семин — 12 (бол., Евсеенков), 21:06 — 1:1. Аалтонен — 16 (Шинкевич, Рендулич), 23:48 — 2:1Вратари: Ортио — Еременко (57:15 — 58:54, 59:13)Броски: 24 (7+13+4) — 33 (12+8+13)Штраф: 26 — 12
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