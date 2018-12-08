«Витязь» одержал победу над «Динамо»

Подольскийодержал домашнюю победу над московским(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Александр Семин и Миро Аалтонен. У гостей шайбу забросил Иван Игумнов.

«Витязь», набрав 35 очков, вышел на 8-е место в таблице Западной конференции, а москвичи расположились строчкой выше.

В следующем матче «Витязь» 10 декабря сыграет с минским «Динамо», а команда Владимира Крикунова в тот же день сыграет против СКА.