«Сочи» одержал победу над «Авангардом»

на своем льду обыграл омский(3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

За победителей отличились Роберт Росен, Никита Точинский и Артем Томилин.

В составе гостей ворота поразили Денис Зернов и Никита Пивцакин.

«Сочи» набрал 39 очков и вышел на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард», у которого 51 балл, идет вторым на «Востоке».

Следующий матч «Сочи» проведет против «Нефтехимика», а клуб из Омска сыграет с магонитогорским «Металлургом».