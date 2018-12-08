«Сочи» одержал победу над «Авангардом»

За победителей отличились Роберт Росен, Никита Точинский и Артем Томилин.
В составе гостей ворота поразили Денис Зернов и Никита Пивцакин.
«Сочи» набрал 39 очков и вышел на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард», у которого 51 балл, идет вторым на «Востоке».
Следующий матч «Сочи» проведет против «Нефтехимика», а клуб из Омска сыграет с магонитогорским «Металлургом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Голы: Росен — 9 (Архипов), 0:13 — 1:0. Точицкий — 3, 4:46 — 2:0. Зернов — 10 (Широков, Фрэнсон), 19:31 — 2:1. Томилин — 1 (Зборовский, Алтыбармакян), 25:13 — 3:1. Пивцакин — 3 (Петров, Галимов), 51:26 — 3:2Вратари: Шикин — Бобков (58:17)Броски: 27 (11+11+5) — 30 (12+5+13)Штраф: 13 — 5