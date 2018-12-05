«Динамо» переиграло «Куньлунь» в Москве

Московскоеодержало домашнюю победу над(4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей дубль оформил Андрей Алексеев, еще по шайбе на счету Дмитрия Кагарлицкого и Игоря Макарова.

За «Куньлунь» отличились Олли Палола, Велли-Мати Савинайнен и Джастин Фонтейн.

«Динамо» продлило победную серию до шести матчей, «драконы» проиграли во второй раз подряд.

«Динамо» занимает шестое место в Западной конференции с 37 очками. «Куньлунь» с 34 баллами располагается на восьмой строчке в Восточной конференции.