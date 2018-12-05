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    «Динамо» переиграло «Куньлунь» в Москве

    КХЛ Динамо Куньлунь Ред Стар
    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над «Куньлунь Ред Стар» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Динамо»
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    В составе победителей дубль оформил Андрей Алексеев, еще по шайбе на счету Дмитрия Кагарлицкого и Игоря Макарова.

    За «Куньлунь» отличились Олли Палола, Велли-Мати Савинайнен и Джастин Фонтейн.

    «Динамо» продлило победную серию до шести матчей, «драконы» проиграли во второй раз подряд.

    «Динамо» занимает шестое место в Западной конференции с 37 очками. «Куньлунь» с 34 баллами располагается на восьмой строчке в Восточной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «ХК Динамо» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)
    Голы: Палола — 11 (Виклунд, Фонтэйн), 10:07 — 0:1. А. Алексеев — 6 (бол., Кагарлицкий, Никулин), 22:35 — 1:1. Савинайнен — 5 (Вольски), 27:49 — 1:2. Кагарлицкий — 14 (Шипачев), 29:36 — 2:2. Макаров — 2 (Койвисто, Моисеев), 35:22 — 3:2. А. Алексеев — 7 (бол., Шипачев, Кагарлицкий), 41:25 — 4:2. Фонтэйн — 5 (Бек, Витасек), 48:54 — 4:3Вратари: Еременко — Лазушин (59:08)Броски: 28 (8+12+8) — 31 (10+12+9)Штраф: 18 — 8
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