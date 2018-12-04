СКА забросил шесть безответных шайб «Торпедо»

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Динар Хафизуллин, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Максим Карпов, Ярно Коскиранта и Алексей Бывальцев.
СКА набрал 55 очков и остался на втором месте на Западе. «Торпедо» с 40 баллами располагается на 7-й строчке на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)
Голы: Хафизуллин — 6 (Кетов, Белов), 22:18 — 1:0. Гусев — 9 (Карпов), 24:59 — 2:0. Кузьменко — 6 (Барабанов), 36:15 — 3:0. Карпов — 8 (бол., Гусев, Дацюк), 40:45 — 4:0. Коскиранта — 5 (Гусев, Карпов), 46:53 — 5:0. Бывальцев — 3 (Барабанов, Гавриков), 56:47 — 6:0Вратари: Шестеркин — Галимов (Костин, 46:53)Броски: 39 (14+14+11) — 24 (5+13+6)Штраф: 8 — 20