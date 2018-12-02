«Витязь» по буллитам уступил минскому «Динамо»

Подольскийпотерпел поражение по буллитам от минского(3:4 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Джонатон Блум, Патрик Уиркош и Дмитрий Буйницкий. Победный буллит исполнил Денис Казионов.

Шайбы «Витязя» на счету Марека Гривика, Александра Сёмина и Богдана Потехина.

Подопечные Андрея Сидоренко прервали серию из четырёх поражений, «Витязь» проиграл в третий раз за последние четыре игры.