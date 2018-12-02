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    «Витязь» по буллитам уступил минскому «Динамо»

    КХЛ Витязь Динамо Минск
    Подольский «Витязь» потерпел поражение по буллитам от минского «Динамо» (3:4 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    В составе победителей отличились Джонатон Блум, Патрик Уиркош и Дмитрий Буйницкий. Победный буллит исполнил Денис Казионов.

    Шайбы «Витязя» на счету Марека Гривика, Александра Сёмина и Богдана Потехина.

    Подопечные Андрея Сидоренко прервали серию из четырёх поражений, «Витязь» проиграл в третий раз за последние четыре игры.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Минск) — 3:4 Б (1:2, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Блум — 1 (Когалев, Китаров), 2:45 — 0:1. Уиркош — 4 (бол., Блум), 6:54 — 0:2. Гривик — 8 (бол., Кокарев, Евсеенков), 19:37 — 1:2. Буйницкий — 7 (бол., Лисовец, А. Костицын), 36:38 — 1:3. Семин — 11 (бол., Аалтонен, Мозик), 40:57 — 2:3. Потехин — 2 (Моисеев), 42:51 — 3:3Нереализованный буллит: Аалтонен (Витязь), 9:01 (Вратарь)Победный буллит: КазионовВратари: Ортио — КарнауховБроски: 29 (11+9+6+3) — 28 (14+6+7+1)Штраф: 10 — 8
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