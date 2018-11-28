«Сибирь» обыграла «Куньлунь» в результативном матче

«Сибирь» едва не упустила победу
ХК «Сибирь»
Гости открыли счет на 10-й минуте усилиями Никиты Михайлова, однако хозяева восстановили равновесие уже спустя три минуты — отметился Олли Палола. Следующие 35 минут встречи забивала только «Сибирь» — отличились Шейн Принс, Жильбер Брюле, Юкка Пельтола и Михайлов, оформивший дубль.
Китайский коллектив сумел отыграть четыре шайбы в заключительном периоде усилиями Патрика Лунда, Вилле Лаюнена и Палолы, оформившего хет-трик.
Судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне новосибирской команды.
Команда Александра Андриевского одержала пятую победу подряд, а «Куньлунь Ред Стар» проиграл во второй раз за последние три игры.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь Ред Стар» — «Сибирь» — 5:6 Б (1:3, 0:2, 4:0, 0:0, 0:1)
Голы: Палола, 12:52, 59:57. Лунд, 48:33. Лаюнен, 51:45. Блейк, 59:45— Михайлов, 9:30, 38:57. Принс, 14:03. Брюле, 18:53. Пельтола, 38:07 (бол.)Победный буллит: Романцев («Сибирь»)