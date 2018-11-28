«Сибирь» обыграла «Куньлунь» в результативном матче

обыграласо счетом 6:5 Б в матче регулярного чемпионата, который прошел в Шанхае.

«Сибирь» едва не упустила победу ХК «Сибирь» 100% Высокие коэффициенты Играть!

Гости открыли счет на 10-й минуте усилиями Никиты Михайлова, однако хозяева восстановили равновесие уже спустя три минуты — отметился Олли Палола. Следующие 35 минут встречи забивала только «Сибирь» — отличились Шейн Принс, Жильбер Брюле, Юкка Пельтола и Михайлов, оформивший дубль.

Китайский коллектив сумел отыграть четыре шайбы в заключительном периоде усилиями Патрика Лунда, Вилле Лаюнена и Палолы, оформившего хет-трик.

Судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне новосибирской команды.

Команда Александра Андриевского одержала пятую победу подряд, а «Куньлунь Ред Стар» проиграл во второй раз за последние три игры.