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    «Сибирь» обыграла «Куньлунь» в результативном матче

    КХЛ Сибирь Куньлунь Ред Стар
    «Сибирь» обыграла «Куньлунь Ред Стар» со счетом 6:5 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошел в Шанхае.

    «Сибирь» едва не упустила победу
    «Сибирь» едва не упустила победу
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    Гости открыли счет на 10-й минуте усилиями Никиты Михайлова, однако хозяева восстановили равновесие уже спустя три минуты — отметился Олли Палола. Следующие 35 минут встречи забивала только «Сибирь» — отличились Шейн Принс, Жильбер Брюле, Юкка Пельтола и Михайлов, оформивший дубль.

    Китайский коллектив сумел отыграть четыре шайбы в заключительном периоде усилиями Патрика Лунда, Вилле Лаюнена и Палолы, оформившего хет-трик.

    Судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне новосибирской команды.

    Команда Александра Андриевского одержала пятую победу подряд, а «Куньлунь Ред Стар» проиграл во второй раз за последние три игры.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь Ред Стар» — «Сибирь» — 5:6 Б (1:3, 0:2, 4:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Палола, 12:52, 59:57. Лунд, 48:33. Лаюнен, 51:45. Блейк, 59:45— Михайлов, 9:30, 38:57. Принс, 14:03. Брюле, 18:53. Пельтола, 38:07 (бол.)Победный буллит: Романцев («Сибирь»)
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