«Йокерит» в Хельсинки победил «Авангард»

Финскийпереиграл омский «Авангард» (7:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Хельсинки.

В составе победителей отличились Алекс Грант, Стив Мозес, Виктор Лёв, Сами Лепистё, Йон Норман, Пекка Йормакка и Джефф Плэтт.

Гости ответили шайбами Виктора Стольберга, Дениса Зернова, Ильи Михеева и Евгения Медведева.

«Йокерит» продлил победную серию до четырёх матчей, «Авангард» проиграл во второй раз за последние три игры.