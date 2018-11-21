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    «Йокерит» в Хельсинки победил «Авангард»

    КХЛ Авангард Йокерит
    Финский «Йокерит» переиграл омский «Авангард» (7:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Хельсинки.

    «Йокерит»
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    В составе победителей отличились Алекс Грант, Стив Мозес, Виктор Лёв, Сами Лепистё, Йон Норман, Пекка Йормакка и Джефф Плэтт.

    Гости ответили шайбами Виктора Стольберга, Дениса Зернова, Ильи Михеева и Евгения Медведева.

    «Йокерит» продлил победную серию до четырёх матчей, «Авангард» проиграл во второй раз за последние три игры.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Авангард» (Омск) — 7:4 (1:0, 4:1, 2:3)
    Голы: Грант — 7 (Пильстрем), 18:58 — 1:0. Столберг — 2 (Зернов, Михеев), 21:02 — 1:1. Мозес — 4, 21:48 — 2:1. Лев — 4 (О`Нилл), 26:58 — 3:1. Леписто — 4 (О`Нилл, Лев), 34:52 — 4:1. Норман — 13 (О`Нилл, Маннинен), 37:18 — 5:1. Йормакка — 6 (Маннинен, Плэтт), 41:56 — 6:1. Зернов — 5 (Михеев, Медведев), 46:10 — 6:2. Михеев — 12 (бол., Широков, Зернов), 53:25 — 6:3. Плэтт — 7 (мен.), 54:01 — 7:3. Медведев — 4 (бол., Зернов), 59:52 — 7:4Вратари: Запольски — Бобков (Шилин, 40:00)Броски: 23 (6+10+7) — 37 (11+14+12)Штраф: 14 — 8
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