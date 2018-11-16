Шайба Барабанова принесла СКА победу над «Трактором»

Питерскийодержал победу над(1:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Автором единственной заброшенной шайбы стал Александр Барабанов, отличившийся на 17-й минуте.

После этой победы СКА набрал 45 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор», имея в активе 25 баллов, занимает десятое место на «Востоке».

В следующем матче чемпионата СКА на своем льду примет «Металлург», а «Трактор» дома встретится с «Ак Барсом».