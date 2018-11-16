Шайба Барабанова принесла СКА победу над «Трактором»

Автором единственной заброшенной шайбы стал Александр Барабанов, отличившийся на 17-й минуте.
После этой победы СКА набрал 45 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор», имея в активе 25 баллов, занимает десятое место на «Востоке».
В следующем матче чемпионата СКА на своем льду примет «Металлург», а «Трактор» дома встретится с «Ак Барсом».
КХЛ/ Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор» (Челябинск) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Барабанов — 7 (Плотников, Бывальцев), 16:00 — 1:0Вратари: Хелльберг — Сухачев (59:37)Броски: 31 (11+12+8) — 19 (3+9+7)Штраф: 4 — 8