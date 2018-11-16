НХЛ. Три ассиста Кучерова, два очка Малкина и третье подряд поражение «Нэшвилла»

В пятницу, 16 ноября, прошли девять матчей регулярного чемпионата НХЛ.

«Питтсбург» — «Тампа-Бэй» 3:4

В матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» одержала выездную победу над «Питтсбургом» — 4:3 (2:1, 1:3, 0:0).

Во всех трех голевых эпизодах принял участие российский нападающий Никита Кучеров, который оформил ассистентский хет-трик. В активе Никиты теперь 21 (7+14) очко в 19 матчах.

Защитник Михаил Сергачев отдал результативную передачу, заработав свое 7-е (0+7) очко в сезоне. Голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал.

В активе Евгения Малкина две результативные передачи, показатель полезности «+1» и 4 минуты штрафа.

«Питтсбург» с 17 очками занимает 16 место на Востоке, «Тампа-Бэй» с 27 баллами лидирует там же.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Тампа-Бэй» — 3:4 (2:1, 1:3, 0:0) Голы: Хернквист — 6 (бол., Кессел, Летанг), 10:33 — 1:0. Кессел — 9 (бол., Малкин, Хернквист), 13:49 — 2:0. Пойнт — 10 (бол., Джонсон, Кучеров), 19:57 — 2:1. Пойнт — 11 (бол., Стэмкос, Кучеров), 20:41 — 2:2. Пойнт — 12 (бол., Миллер, Кучеров), 21:28 — 2:3. Хернквист — 7 (Малкин), 24:29 — 3:3. Гурд — 8 (бол., Сергачев, Киллорн), 27:56 — 3:4Вратари: Мюррей (57:30 — 59:53) — ДомингеШтрафы: 18-12Броски: 31 (14+8+9) — 26 (7+12+7)

«Питтсбург» — «Тампа-Бэй» 3:4

«Коламбус» — «Флорида» 7:3

«Коламбус» на своем льду обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:3 (0:2, 3:1, 4:0). Это первое поражение «Пантерз» после серии из пяти побед.

Российские игроки гостей Богдан Киселевич и Евгений Дадонов результативными действиями не отметились.

«Коламбус» (24 очка) — третий в Восточной конференции, «Флорида» (17) — 14-я.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Флорида» — 7:3 (0:2, 3:1, 4:0) Голы: Бьюгстад — 4 (Матесон, Мальгин), 1:44 — 0:1. Экблад — 2 (бол., Хоффман, Матесон), 6:45 — 0:2. Аткинсон — 9 (мен., Веннберг), 20:28 — 1:2. Дубински — 2 (Веренски, Веннберг), 23:46 — 2:2. Дюбуа — 9 (Дюклер, Аткинсон), 26:16 — 3:2. Яндл — 4 (бол., Трочек, Юбердо), 33:12 — 3:3. Хянникяйнен — 1 (Дэлпи, Савар), 44:01 — 4:3. Дюклер — 8 (Дюбуа, Нутиваара), 48:59 — 5:3. Андерсон — 8 (Дженнер, Фолиньо), 52:57 — 6:3. Дженнер — 4 (п.в., Мюррей, Дубински), 54:51 — 7:3Вратари: Корписало — Луонго (54:30 — 54:51)Штрафы: 8-2Броски: 37 (7+17+13) — 43 (13+14+16)

«Коламбус» — «Флорида» 7:3

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» 0:3

«Нью-Джерси» одержал выездную победу над «Филадельфией» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

Голы на счету Джоуи Андерсона, Кайла Палмьери и Блейка Коулмана.

Иван Проворов сыграл 23 минуты и 3 секунды (первый показатель в команде) и заработал показатель полезности «-1».

«Филадельфия» имеет 19 очков, с которыми расположилась на 11 позиции в Восточной конференции, «Нью-Джерси» (17) — 15-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Голы: Андерсон — 1 (Сени, Коулман), 3:45 — 0:1. Палмиери — 11 (Коулман, Зэйджак), 53:52 — 0:2. Коулман — 6 (п.в., Палмиери), 56:58 — 0:3Вратари: Эллиотт (Пикар, 53:52, 56:19 — 56:58) — КинкейдШтрафы: 16-20Броски: 29 (10+10+9) — 27 (10+9+8)

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» 0:3

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 7:5

В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоялось дерби Нью-Йорка — «Айлендерс» принимали «Рейнджерс». Встреча прошла на арене «Барклейс-центр» и завершилась со счетом 7:5 (2:2, 3:1, 2:2) в пользу островитян.

Россиянин Владислав Наместников отметился голевой передачей.

Российский вратарь гостей Александр Георгиев появился на льду в третьем периоде и сделал 5 сэйвов.

«Айлендерс» (22 очка) — шестой на Востоке, «Рейнджерс» (20) — восьмой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Рейнджерс» — 7:5 (2:2, 3:1, 2:2) Голы: Крайдер — 9 (бол., Пионк, Зибанежад), 5:00 — 0:1. Клаессон — 1 (Хауден), 5:35 — 0:2. Бовилье — 2 (Хикки, Филппула), 9:35 — 1:2. Нельсон — 9 (Ледди, Эберле), 10:38 — 2:2. Бовилье — 3 (Филппула, Комаров), 22:24 — 3:2. Хэйс — 4 (мен.), 23:21 — 3:3. Бовилье — 4 (бол., Бойчак, Барзал), 25:13 — 4:3. Ли — 6 (бол., Ледди, Бэйли), 34:04 — 5:3. Комаров — 3 (Филппула, Бовилье), 49:56 — 6:3. Крайдер — 10 (бол., Пионк, Георгиев), 53:13 — 6:4. Хитил — 2 (Наместников, Шаттенкирк), 57:31 — 6:5. Клаттербак — 2 (п.в., Нельсон), 59:39 — 7:5Вратари: Грайсс — Лундквист (Георгиев, 40:00, 57:19 — 57:31, 57:47 — 59:39)Штрафы: 8-10Броски: 24 (11+6+7) — 41 (14+14+13)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 7:5

«Оттава» — «Детройт» 2:1

«Оттава» дома обыграла «Детройт» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

В составе канадской команды отличились Коди Сеси и Дрейк Батерсон, оба раза с передач Мэтта Дюшейна. Единственный гол «Детройта» на счету Майкла Расмуссена.

В третьем периоде гости не реализовали два буллита — попытки не удались Андреасу Атанасиу и тому же Расмуссену.

«Оттава» с 19 очками расположилась на 12 строке в Восточной конференции, «Детройт» (18 баллов) — 13-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Детройт» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Голы: Сиси — 3 (Дюшен, Стоун), 19:21 — 1:0. Расмуссен — 4 (Грин, Дэйли), 23:55 — 1:1. Батерсон — 1 (бол., Дюшен), 27:05 — 2:1Нереализованные буллиты: Атанасиу (Д), 49:10 (Вратарь), Расмуссен (Д), 55:59 (Вратарь)Вратари: Андерсон — Ховард (58:06)Штрафы: 9-15Броски: 36 (10+18+8) — 35 (9+10+16)

«Оттава» — «Детройт» 2:1

«Миннесота» — «Ванкувер» 6:2

«Миннесота» обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2 (2:0, 3:1, 1:1).

В составе победителей 3 (1+2) очка набрал Микко Койву. Нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин провел на льду 20 минут 41 секунду. Это поражение стало для «Ванкувера» четвертым подряд.

«Миннесота» набрала 26 баллов и занимает вторую позицию на Западе, «Ванкувер» (22 очка) — пятый там же.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Ванкувер» — 6:2 (2:0, 3:1, 1:1) Голы: Койл — 3 (Бродин, Койву), 5:37 — 1:0. Койву — 4 (бол.), 7:43 — 2:0. Нидеррайтер — 2 (бол., Койву, Гринуэй), 21:46 — 3:0. Хорват — 10 (бол., Годетт), 26:26 — 3:1. Стаал — 6 (Гранлунд, Сутер), 27:02 — 4:1. Дамба — 7 (Браун, Фер), 33:12 — 5:1. Зукер — 6 (Стаал, Сутер), 45:27 — 6:1. Гранлунд — 4 (Стэчер, Арчибальд), 45:53 — 6:2Вратари: Дубник — БахманШтрафы: 12-4Броски: 29 (10+12+7) — 27 (11+8+8)

«Миннесота» — «Ванкувер» 6:2

«Аризона» — «Нэшвилл» 2:1

«Аризона» дома выиграла у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провел на льду 10 минут и 49 секунд, за которые совершил три силовых приёма и заблокировал два броска по воротам.

«Предаторз» потерпел третье поражение кряду, но с 27 очками лидирует в Западной конференции. «Аризона» (19) — 10-я.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Нэшвилл» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Голы: Грабнер — 5 (мен., Коннотон), 7:16 — 1:0. Димерс — 1 (Фишер, Экман-Ларссон), 24:09 — 2:0. Бонино — 1 (Уотсон, Йоси), 52:09 — 2:1Вратари: Кюмпер — Ринне (58:33)Штрафы: 10-4Броски: 23 (6+12+5) — 45 (16+17+12)

«Аризона» — «Нэшвилл» 2:1

«Калгари» — «Монреаль» 2:3

«Монреаль» добыл выездную победу над «Калгари» — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).

У проигравших дубль оформил Мэттью Ткачук. «Калгари» потерпел третье поражение в четырех последних матчах.

«Калгари» (21 очко) — седьмой на Западе, «Монреаль» (23 балла) — четвертый на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Монреаль» — 2:3 (0:1, 2:0, 0:2) Голы: Татар — 8 (Галлахер, Дано), 8:00 — 0:1. Ткачак — 8 (бол., Джиордано, Линдхольм), 23:43 — 1:1. Ткачак — 9 (Броди, Джиордано), 35:53 — 2:1. Друэн — 6 (Э. Шоу, Доми), 48:32 — 2:2. Лехконен — 3 (Котканиеми, Юулсен), 52:14 — 2:3Вратари: Смит (57:21) — ПрайсШтрафы: 4-2Броски: 45 (13+19+13) — 22 (9+8+5)

«Калгари» — «Монреаль» 2:3

«Сан-Хосе» — «Торонто» 3:5

«Сан-Хосе» проиграл «Торонто» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счетом 5:3 (2:3, 2:0, 1:0) в пользу гостей.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Каспери Капанен (вторая шайба в меньшинстве), по разу отличились Джон Таварес, Джош Лейво и Митчелл Марнер. В составе команды Питера Дебура успех праздновали Кевин Лабанк, Джо Павелски и Марк-Эдуар Влашич.

«Сан-Хосе» (23 балла) — четвертый на Западе, «Торонто» (26 очков) — второй на Востоке.