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    «Амур» и «Барыс» забросили 11 шайб на двоих

    КХЛ Барыс Амур
    Астанинский «Барыс» потерпел домашнее поражение от хабаровского «Амура» (5:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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    В составе победителей отличились Вячеслав Ушенин, Игорь Руденков, Александр Горшков, Артём Железков, Кирилл Рассказов и Антон Лазарев.

    За хозяев дубль оформил Андре Петерссон, еще по шайбе забросили Никита Михайлис, Роман Старченко и Патриса Кормье.

    «Барыс» прервал серию из трёх побед, а дальневосточный клуб выиграл впервые за пять игр регулярного чемпионата.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Амур» (Хабаровск) — 5:6 (3:4, 1:2, 1:0)
    Голы: Петерссон — 11 (бол., Кормье), 4:07 — 1:0. Вяч. Ушенин — 3 (Корягин, Вл. Ушенин), 9:11 — 1:1. Руденков — 8, 13:24 — 1:2. Горшков — 7 (Вяч. Ушенин, Вл. Ушенин), 14:30 — 1:3. Петерссон — 12 (Карлссон), 15:02 — 2:3. Железков — 1 (Величкин), 16:50 — 2:4. Михайлис — 8 (бол., Дитц, Карлссон), 19:08 — 3:4. Рассказов — 1 (Вл. Ушенин, Горшков), 21:10 — 3:5. Старченко — 12 (Петерссон, Дитц), 29:48 — 4:5. Лазарев — 1 (Пьянов, Мурыгин), 30:39 — 4:6. Кормье — 11 (Маклюков, Даллмэн), 43:39 — 5:6Вратари: Граховина (Карлссон, 14:30, Граховина, 30:39, 58:10) — МурыгинБроски: 35 (10+12+13) — 23 (10+8+5)Штраф: 4 — 14
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