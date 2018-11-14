«Амур» и «Барыс» забросили 11 шайб на двоих

Астанинскийпотерпел домашнее поражение от хабаровского(5:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Вячеслав Ушенин, Игорь Руденков, Александр Горшков, Артём Железков, Кирилл Рассказов и Антон Лазарев.

За хозяев дубль оформил Андре Петерссон, еще по шайбе забросили Никита Михайлис, Роман Старченко и Патриса Кормье.

«Барыс» прервал серию из трёх побед, а дальневосточный клуб выиграл впервые за пять игр регулярного чемпионата.