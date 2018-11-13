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    ЦСКА обыграл «Торпедо», победив седьмой раз подряд

    КХЛ ЦСКА Торпедо
    Нижегородское «Торпедо» потерпело домашнее поражение во встрече с московским ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    ЦСКА
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    В составе победителей отличились Сергей Андронов, Сергей Толчинский и Мэт Робинсон.

    Сухой матч оформил голкипер московского клуба Илья Сорокин.

    Победа стала для подопечных Игоря Никитина седьмой подряд.

    ЦСКА набрал 44 очка и укрепился на 1-м месте на Западе. «Торпедо» с 33 баллами располагается на 7-м месте на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
    Голы: Андронов — 7 (Калинин, Хансен), 3:02 — 0:1. Толчинский — 3 (Вей), 49:23 — 0:2. Робинсон — 3 (п.в., Хансен), 58:52 — 0:3Вратари: Галимов (57:12 — 58:52) — СорокинБроски: 21 (4+8+9) — 20 (11+5+4)Штраф: 0 — 2
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